Какие объекты на территории РФ Украина может поразить западным оружием — ответ Сырского

Украина будет бить только по военным объектам на территории РФ

Как отметил главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский, после полученного разрешения Украине будет применять оружие только против военных целей, прежде всего против ракетных комплексов, которые практически ежедневно наносят удары по нашим населенным пунктам.

По словам Сырского, главная задача применения западного дальнобойного оружия — борьба с ракетным оружием противника.

Конечно, это удары по их складам, базам, где хранится оружие, где хранится топливо для армии. Конечно, это вся их логистика, которая обеспечивает опрокидывание этого оружия на передовую. Конечно, это аэродромы, из которых ударная авиация российской армии, ее Воздушно-космических сил, применяет ракетное оружие, использует свои управляемые авиационные бомбы с глиссующими модулями, которые они сбрасывают на 70 километров, а то и больше. И снова они наносят удары по школам и населенным пунктам. Это цели. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Александр Сырский подчеркнул, что украинские военные воюют против российской армии, а не против мирных жителей.

Зеленский на форуме в Италии призвал партнеров предоставить разрешение на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров позволить Украине бить дальнобойным оружием по военным целям в России, подчеркнув, что это единственный шанс защититься от тысяч КАБов, которые государство-террорист сбрасывает ежемесячно по мирным городам и селам Украины.

Президент отметил, что очень благодарен партнерам за переданные системы ПВО, в частности, STAMP-T. В то же время, он призвал дать разрешение на использование дальнобойного оружия, заверив, что целями Украины всегда были только военные объекты.