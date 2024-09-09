Какие объекты на территории РФ Украина может поразить западным оружием — ответ Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал цели, по которым будет бить Украина в случае получения разрешения применять западное оружие по территории РФ.
Главные тезисы
- Главной целью применения украинского западного оружия является борьба с ракетным оружием противника, таким как ракетные комплексы, склады оружия, топливные базы и логистические центры.
- Украина намерена наносить удары исключительно по военным объектам на территории РФ, чтобы предотвратить использование ударной авиации и ракетного оружия против своих населенных пунктов.
- Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров предоставить разрешение для борьбы с тысячами КАБов, сбрасываемых по мирным городам и селам Украины государством-террористом.
- Украинские военные акцентируют внимание на том, что их целями всегда были только военные объекты, а не мирные жители.
Украина будет бить только по военным объектам на территории РФ
Как отметил главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский, после полученного разрешения Украине будет применять оружие только против военных целей, прежде всего против ракетных комплексов, которые практически ежедневно наносят удары по нашим населенным пунктам.
По словам Сырского, главная задача применения западного дальнобойного оружия — борьба с ракетным оружием противника.
Александр Сырский подчеркнул, что украинские военные воюют против российской армии, а не против мирных жителей.
Зеленский на форуме в Италии призвал партнеров предоставить разрешение на удары по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров позволить Украине бить дальнобойным оружием по военным целям в России, подчеркнув, что это единственный шанс защититься от тысяч КАБов, которые государство-террорист сбрасывает ежемесячно по мирным городам и селам Украины.
Президент отметил, что очень благодарен партнерам за переданные системы ПВО, в частности, STAMP-T. В то же время, он призвал дать разрешение на использование дальнобойного оружия, заверив, что целями Украины всегда были только военные объекты.
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