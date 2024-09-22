За інформацією еколога та асистентки відділу комунікацій ГО "Екодія" Анни Корягіної, загальні збитки екології в Україні внаслідок розв'язаної Росією злочинної війни вже сягнули 32 млрд доларів.

Що відомо про завдані російськими окупантами збитки екології України

Російська війна в Україні також робить свій вклад у зміну клімату, адже спричиняє значні викиди парникових газів. Загальний кліматичний збиток, завданий Російською Федерацією за два роки повномасштабного вторгнення в Україну, становить 32 млрд доларів. Такі дані випливають з оновленого звіту Ініціативи з обліку парникових газів війни, до підготовки якого долучилися науковці, експерти і також представники Екодії, — пояснює Корягіна. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що протягом понад двох років розв’язаної Росією злочинної війни проти України додаткова кількість викидів вуглекислого газу досягла 175 млн тонн, що перевищує річні викиди такої країни, як Нідерланди.

Зруйнований армією РФ Маріуполь

Що відомо про інші болючі наслідки впливу на екологію через розв’язану РФ війну

Автори матеріалу також зазначають, що через продовження бойових дій, пожежі та знищення екосистем, руйнування інфраструктури та інші прямі та непрямі наслідки вплив на екологію України посилюється з кожним днем.

Окрім цього Корягіна зазначила, що атаки російських окупантів по енергооб’єктах в Україні призвели до неконтрольованих витоків елегазу, тобто парникового газу, який є шкідливішим за вуглекислий, метан та закис азоту.