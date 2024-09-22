Яких збитків довкіллю завдала війна РФ проти України ― відповідь еколога
Категорія
Україна
Дата публікації

Яких збитків довкіллю завдала війна РФ проти України ― відповідь еколога

Наслідки війни РФ проти України
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Джерело:  Фокус

За інформацією еколога та асистентки відділу комунікацій ГО "Екодія" Анни Корягіної, загальні збитки екології в Україні внаслідок розв'язаної Росією злочинної війни вже сягнули 32 млрд доларів. 

Головні тези:

  • За оцінками еколога, війна РФ проти України завдала збитків у розмірі 32 млрд доларів для екології країни.
  • Російська війна призвела до значних викидів парникових газів, що посилило зміну клімату в Україні.
  • Екологічні збитки включають руйнування інфраструктури, знищення екосистем та неконтрольовані витоки елегазу внаслідок атак на енергооб'єкти.
  • Продовження бойових дій підвищує негативний вплив на екологію України, вимагаючи спільних зусиль всіх країн для протидії зміні клімату.
  • Зміни в кліматі спричиняють погодні аномалії, які можуть набувати все більшого масштабу, наголошуючи на підготовчих заходах для майбутнього.

Що відомо про завдані російськими окупантами збитки екології України

Російська війна в Україні також робить свій вклад у зміну клімату, адже спричиняє значні викиди парникових газів. Загальний кліматичний збиток, завданий Російською Федерацією за два роки повномасштабного вторгнення в Україну, становить 32 млрд доларів. Такі дані випливають з оновленого звіту Ініціативи з обліку парникових газів війни, до підготовки якого долучилися науковці, експерти і також представники Екодії, — пояснює  Корягіна.

У матеріалі видання зазначається, що протягом понад двох років розв’язаної Росією злочинної війни проти України додаткова кількість викидів вуглекислого газу досягла 175 млн тонн, що перевищує річні викиди такої країни, як Нідерланди.

Війна РФ проти України завдала збитків довкіллю на 32 млрд доларів
Зруйнований армією РФ Маріуполь

Що відомо про інші болючі наслідки впливу на екологію через розв’язану РФ війну

Автори матеріалу також зазначають, що через продовження бойових дій, пожежі та знищення екосистем, руйнування інфраструктури та інші прямі та непрямі наслідки вплив на екологію України посилюється з кожним днем.

Окрім цього Корягіна зазначила, що атаки російських окупантів по енергооб’єктах в Україні призвели до неконтрольованих витоків елегазу, тобто парникового газу, який є шкідливішим за вуглекислий, метан та закис азоту. 

Війна є лише одним із джерел викидів парникових газів, але для протидії зміні клімату потрібні спільні дії всіх країн. Всі ці погодні аномалії щороку стають частішими, оскільки клімат планети активно змінюється. Якщо нічого не робити, то з часом такі події набиратимуть все більшої сили та масштабів, й людству стане насправді непереливки, — наголошує еколог.

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