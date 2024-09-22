За інформацією еколога та асистентки відділу комунікацій ГО "Екодія" Анни Корягіної, загальні збитки екології в Україні внаслідок розв'язаної Росією злочинної війни вже сягнули 32 млрд доларів.
Головні тези:
- За оцінками еколога, війна РФ проти України завдала збитків у розмірі 32 млрд доларів для екології країни.
- Російська війна призвела до значних викидів парникових газів, що посилило зміну клімату в Україні.
- Екологічні збитки включають руйнування інфраструктури, знищення екосистем та неконтрольовані витоки елегазу внаслідок атак на енергооб'єкти.
- Продовження бойових дій підвищує негативний вплив на екологію України, вимагаючи спільних зусиль всіх країн для протидії зміні клімату.
- Зміни в кліматі спричиняють погодні аномалії, які можуть набувати все більшого масштабу, наголошуючи на підготовчих заходах для майбутнього.
Що відомо про завдані російськими окупантами збитки екології України
У матеріалі видання зазначається, що протягом понад двох років розв’язаної Росією злочинної війни проти України додаткова кількість викидів вуглекислого газу досягла 175 млн тонн, що перевищує річні викиди такої країни, як Нідерланди.
Що відомо про інші болючі наслідки впливу на екологію через розв’язану РФ війну
Автори матеріалу також зазначають, що через продовження бойових дій, пожежі та знищення екосистем, руйнування інфраструктури та інші прямі та непрямі наслідки вплив на екологію України посилюється з кожним днем.
Окрім цього Корягіна зазначила, що атаки російських окупантів по енергооб’єктах в Україні призвели до неконтрольованих витоків елегазу, тобто парникового газу, який є шкідливішим за вуглекислий, метан та закис азоту.
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