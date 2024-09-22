Какой ущерб окружающей среде нанесла война РФ против Украины ― ответ эколога
Категория
Украина
Дата публикации

Какой ущерб окружающей среде нанесла война РФ против Украины ― ответ эколога

Последствия войны РФ против Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  Фокус

По информации эколога и ассистентки отдела коммуникаций ОО "Экодия" Анны Корягиной, общий ущерб экологии в Украине вследствие развязанной Россией преступной войны уже достиг 32 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Общий ущерб экологии Украины от войны РФ уже составляет 32 млрд долларов.
  • Выбросы парниковых газов в результате войны усугубляют изменение климата в Украине.
  • Продолжение боевых действий усиливает негативное влияние на экологию страны и требует совместных усилий для противодействия изменению климата.
  • Война привела к разрушению инфраструктуры, уничтожению экосистем и неконтролируемым истокам элегаза из-за атак на энергообъекты.
  • Ученые отмечают, что погодные аномалии усиливаются из-за войны, а утечки парниковых газов требуют срочных мер для защиты окружающей среды.

Что известно о нанесенном российскими оккупантами ущербе экологии Украины

Российская война в Украине также вносит свой вклад в изменение климата, ведь влечет за собой значительные выбросы парниковых газов. Общий климатический ущерб, причиненный Российской Федерацией за два года полномасштабного вторжения в Украину, составляет 32 млрд долларов. Такие данные вытекают из обновленного отчета Инициативы по учету парниковых газов войны, к подготовке которого присоединились ученые, эксперты и представители Экодии, — объясняет Корягина.

В материале издания отмечается, что в течение более чем двух лет развязанной Россией преступной войны против Украины дополнительное количество выбросов углекислого газа достигло 175 млн тонн, что превышает годовые выбросы такой страны, как Нидерланды.

Война РФ против Украины нанесла ущерб окружающей среде на 32 млрд долларов
Разрушенный армией РФ Мариуполь

Что известно о других болезненных последствиях воздействия на экологию из-за развязанной РФ войны

Авторы материала также отмечают, что из-за продолжения боевых действий, пожара и уничтожения экосистем, разрушения инфраструктуры и других прямых и косвенных последствий влияние на экологию Украины усиливается с каждым днем.

Кроме этого Корягина отметила, что атаки российских оккупантов по энергообъектам в Украине привели к неконтролируемым утечкам элегаза, то есть парниковому газу, который вреднее углекислого, метана и закиси азота.

Война является одним из источников выбросов парниковых газов, но для противодействия изменению климата требуются совместные действия всех стран. Все эти погодные аномалии ежегодно учащаются, поскольку климат планеты активно меняется. Если ничего не делать, то со временем такие события будут набирать все большую силу и масштабы, и человечеству на самом деле станет не по себе, — отмечает эколог.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Это чудо. Эколог описал ситуацию в Каховском водохранилище после подрыва Россией ГЭС
Каховское водохранилище
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Более миллиарда долларов на удар по Украине. Как Путин уничтожает экономику РФ
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эколог назвал причину аномально теплой осени в Украине и стихийных бедствий в Европе
Последствия наводнения в Польше

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?