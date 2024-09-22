По информации эколога и ассистентки отдела коммуникаций ОО "Экодия" Анны Корягиной, общий ущерб экологии в Украине вследствие развязанной Россией преступной войны уже достиг 32 млрд долларов.

Что известно о нанесенном российскими оккупантами ущербе экологии Украины

Российская война в Украине также вносит свой вклад в изменение климата, ведь влечет за собой значительные выбросы парниковых газов. Общий климатический ущерб, причиненный Российской Федерацией за два года полномасштабного вторжения в Украину, составляет 32 млрд долларов. Такие данные вытекают из обновленного отчета Инициативы по учету парниковых газов войны, к подготовке которого присоединились ученые, эксперты и представители Экодии, — объясняет Корягина. Поделиться

В материале издания отмечается, что в течение более чем двух лет развязанной Россией преступной войны против Украины дополнительное количество выбросов углекислого газа достигло 175 млн тонн, что превышает годовые выбросы такой страны, как Нидерланды.

Разрушенный армией РФ Мариуполь

Что известно о других болезненных последствиях воздействия на экологию из-за развязанной РФ войны

Авторы материала также отмечают, что из-за продолжения боевых действий, пожара и уничтожения экосистем, разрушения инфраструктуры и других прямых и косвенных последствий влияние на экологию Украины усиливается с каждым днем.

Кроме этого Корягина отметила, что атаки российских оккупантов по энергообъектам в Украине привели к неконтролируемым утечкам элегаза, то есть парниковому газу, который вреднее углекислого, метана и закиси азота.