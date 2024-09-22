По информации эколога и ассистентки отдела коммуникаций ОО "Экодия" Анны Корягиной, общий ущерб экологии в Украине вследствие развязанной Россией преступной войны уже достиг 32 млрд долларов.
Главные тезисы
- Общий ущерб экологии Украины от войны РФ уже составляет 32 млрд долларов.
- Выбросы парниковых газов в результате войны усугубляют изменение климата в Украине.
- Продолжение боевых действий усиливает негативное влияние на экологию страны и требует совместных усилий для противодействия изменению климата.
- Война привела к разрушению инфраструктуры, уничтожению экосистем и неконтролируемым истокам элегаза из-за атак на энергообъекты.
- Ученые отмечают, что погодные аномалии усиливаются из-за войны, а утечки парниковых газов требуют срочных мер для защиты окружающей среды.
Что известно о нанесенном российскими оккупантами ущербе экологии Украины
В материале издания отмечается, что в течение более чем двух лет развязанной Россией преступной войны против Украины дополнительное количество выбросов углекислого газа достигло 175 млн тонн, что превышает годовые выбросы такой страны, как Нидерланды.
Что известно о других болезненных последствиях воздействия на экологию из-за развязанной РФ войны
Авторы материала также отмечают, что из-за продолжения боевых действий, пожара и уничтожения экосистем, разрушения инфраструктуры и других прямых и косвенных последствий влияние на экологию Украины усиливается с каждым днем.
Кроме этого Корягина отметила, что атаки российских оккупантов по энергообъектам в Украине привели к неконтролируемым утечкам элегаза, то есть парниковому газу, который вреднее углекислого, метана и закиси азота.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-