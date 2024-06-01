Яку площу України захопила Росія з початку 2024 року — відповідь аналітиків

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, армія РФ окупувала близько 752 квадратних кілометрів української території протягом 2024 року.

Росія продовжує захоплювати українські землі

Команда ISW звертає увагу на те, що російські загарбники окупували близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.

За словами західних фахівців, попри те, що армія РФ змогла досягти тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня, очільник Міноборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив просування російських військ в Україні з початку 2024 року.

Фото: understandingwar.org

Що важливо розуміти, 31 травня поплічник Путіна цинічно збрехав, що російські окупанти вже змогли захопити 880 квадратних кілометрів протягом перший місяців цього року.

Фото: understandingwar.org

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Вночі 31 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

Між українськими захисниками та російськими загарбниками 81 бойове зіткнення.

Окрім того, наголошується, що протягом доби армія РФ завдала по території України один ракетний із застосуванням шести ракет та 47 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 531 дрон-камікадзе.

Також вказано, що загалом було зафіксовано понад 2300 обстрілів по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.