Какую площадь Украины захватила Россия с начала 2024 года — ответ аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Какую площадь Украины захватила Россия с начала 2024 года — ответ аналитиков

армия РФ
Читати українською
Источник:  ISW

Согласно данным американского Института изучения войны, армия РФ оккупировала около 752 квадратных километров украинской территории в течение 2024 года.

Россия продолжает захватывать украинские земли

Команда ISW обращает внимание на то, что российские захватчики оккупировали около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 по 29 апреля 2024 года.

По словам западных специалистов, несмотря на то, что армия РФ смогла добиться тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая, глава Минобороны России Андрей Белоусов сильно переоценил продвижение российских войск в Украине с начала 2024 года.

Фото: understandingwar.org

Что важно понимать, 31 мая приспешник Путина цинично солгал, что российские оккупанты уже смогли захватить 880 квадратных километров в течение первых месяцев этого года.

Фото: understandingwar.org

Что еще известно о ситуации на фронте

Ночью 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Между украинскими защитниками и российскими захватчиками произошло 81 боевое столкновение.

Кроме того, указано, что в течение суток армия РФ нанесла по территории Украины один ракетный с применением шести ракет и 47 авиационных ударов с применением 48 КАБ, задействовал 531 дрон-камикадзе.

Также указано, что в общей сложности было зафиксировано более 2300 обстрелов по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Силы обороны наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются меры по улучшению тактического положения, — заключает Генштаб ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Покровском направлении ВСУ отразили 24 атаки армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ причастен к удару ВСУ по нефтебазе в порту "Кавказ"
Взрыв
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака ВСУ по нефтебазе в порту "Кавказ". Появились спутниковые снимки последствий
Нефтебаза Кавказ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?