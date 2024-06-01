Согласно данным американского Института изучения войны, армия РФ оккупировала около 752 квадратных километров украинской территории в течение 2024 года.

Россия продолжает захватывать украинские земли

Команда ISW обращает внимание на то, что российские захватчики оккупировали около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 по 29 апреля 2024 года.

По словам западных специалистов, несмотря на то, что армия РФ смогла добиться тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая, глава Минобороны России Андрей Белоусов сильно переоценил продвижение российских войск в Украине с начала 2024 года.

Фото: understandingwar.org

Что важно понимать, 31 мая приспешник Путина цинично солгал, что российские оккупанты уже смогли захватить 880 квадратных километров в течение первых месяцев этого года.

Фото: understandingwar.org

Что еще известно о ситуации на фронте

Ночью 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Между украинскими защитниками и российскими захватчиками произошло 81 боевое столкновение.

Кроме того, указано, что в течение суток армия РФ нанесла по территории Украины один ракетный с применением шести ракет и 47 авиационных ударов с применением 48 КАБ, задействовал 531 дрон-камикадзе.

Также указано, что в общей сложности было зафиксировано более 2300 обстрелов по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.