Японія будує підземні укриття на островах поблизу Тайваню на тлі військової китайської загрози

Влада Японії будує захисні споруди на островах поблизу Тайваню на випадок агресії з боку Китаю та військових дій на острові і навколо нього.

Японія готується до нападу Китаю на Тайвань

У Японії вже почали будівництво підземних захисних споруд на випадок агресії Китаю проти Тайваню.

Про це повідомляє видання The Asahi Shimbun.

Уряд оприлюднив інструкції щодо будівництва підземних сховищ на віддалених островах префектури Окінава на випадок військової кризи за участю Тайваню. Поширити

Населення країни готують до того, що доведеться пробути в укриттях до 2-х тижнів.

У рекомендаціях уряду, опублікованих 29 березня, зазначено, що укриття будуть побудовані у п’яти муніципалітетах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі та Тарама. Ці муніципалітети розташовані на віддалених островах, звідки евакуація можлива лише на літаками або суднами. Усі муніципалітети склали плани евакуації на випадок військового конфлікту, укриття будуть доступні для тих, хто не зможе вчасно виїхати.

Разом з тим керівники деяких муніципалітетів, розташованих далі від зони імовірного конфлікту, нарікають, що підготовка до військових дій нібито піддає японців більшому ризику стати жертвами нападу, якщо Китай виконає свої погрози й атакуватиме Тайвань.

Китай активно готується до вторгнення на Тайвань

Китай може напасти на Тайвань вже у 2027 році.

Про це заявив глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно, повідомляє Bloomberg.

За його словами, незважаючи на економічні проблеми Китаю, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і становив понад 223 млрд дол.

Адмірал додав, що за три роки відтоді, як він прийняв командування, армія Китаю прийняла на озброєння додатково 400 винищувачів і понад 20 великих військових кораблів. Також Пекін з 2020 року подвоїв свій арсенал балістичних і крилатих ракет.