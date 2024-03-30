Япония строит подземные укрытия на островах возле Тайваня на фоне военной китайской угрозы

Власти Японии строят защитные сооружения на островах вблизи Тайваня на случай агрессии со стороны Китая и военных действий на острове и вокруг него.

Япония готовится к нападению Китая на Тайвань

В Японии уже приступили к строительству подземных защитных сооружений на случай агрессии Китая против Тайваня.

Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.

Правительство обнародовало инструкции по строительству подземных хранилищ на отдаленных островах префектуры Окинава на случай военного кризиса с участием Тайваня. Поделиться

Население страны готовится к тому, что придется пробыть в укрытиях до 2-х недель.

В рекомендациях правительства, опубликованных 29 марта, отмечено, что укрытия будут построены в пяти муниципалитетах: Исигаки, Миякодзима, Йонагуни, Такэтоми и Тарама. Эти муниципалитеты расположены на отдаленных островах, откуда эвакуация возможна только на самолетах или судах. Все муниципалитеты составили планы эвакуации на случай военного конфликта, укрытия будут доступны тем, кто не сможет вовремя уехать.

Вместе с тем руководители некоторых муниципалитетов, расположенных дальше зоны вероятного конфликта, сетуют, что подготовка к военным действиям якобы подвергает японцев большему риску стать жертвами нападения, если Китай выполнит свои угрозы и будет атаковать Тайвань.

Китай активно готовится к вторжению на Тайвань

Китай может напасть на Тайвань уже в 2027 году.

Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино, сообщает Bloomberg.

По его словам, несмотря на экономические проблемы Китая, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и составил более 223 млрд долл.

Адмирал добавил, что за три года с тех пор, как он принял командование, армия Китая приняла на вооружение дополнительно 400 истребителей и более 20 крупных военных кораблей. Также Пекин с 2020 удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.