За інформацією Мінфіну та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна отримала близько 1,7 млрд доларів від Японії у рамках програм Світового банку.
Головні тези:
- Україна отримала майже 1,7 млрд доларів допомоги від Японії для реалізації проєктів у соціальній, медичній та освітній сферах, а також підтримки бізнесу.
- Програми INSPIRE, SURGE, RISE, THRIVE та LEARN спрямовані на підвищення якості життя громадян, ефективне фінансове управління та підтримку підприємництва в Україні.
На що спрямують отримані від Японії кошти
Шмигаль зазначив, що кошти вже спрямовуються на проєкти у соціальній, медичні та освітній сферах, а також на підтримку бізнесу.
Україна отримала ці кошти у період з з листопада по грудень у рамках програм:
602 млн доларів США позики в межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).
400 млн доларів США кредиту у грудні 2024 року в рамках виконання програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) .
250 млн доларів США позики протягом листопада — грудня 2024 року в рамках виконання програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).
220 млн доларів США у грудні 2024 року в рамках виконання програми "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).
200 млн доларів США у листопаді — грудні 2024 року в рамках виконання програми "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).
Що відомо про допомогу від інших західних партнерів України
За словами посла Нідерландів в Україні Алле Дорхаута, його країна планує передати ще близько 6 млрд євро допомоги, переважно на відновлення української енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок атак злочинної армії РФ.
Посол Нідерландів в Україні підкреслив, що протягом трьох років від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України його країна надає військову, гуманітарну та економічну допомогу.
Він зазначив, що одним з пріоритетних напрямків допомоги Україні для Нідерландів залишається відновлення пошкодженої внаслідок атак злочинної армії РФ української енергосистеми.
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