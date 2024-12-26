Японія передала Україні близько 1,7 млрд дол допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Японія передала Україні близько 1,7 млрд дол допомоги

Денис Шмигаль
Прапор Японії

За інформацією Мінфіну та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна отримала близько 1,7 млрд доларів від Японії у рамках програм Світового банку. 

Головні тези:

  • Україна отримала майже 1,7 млрд доларів допомоги від Японії для реалізації проєктів у соціальній, медичній та освітній сферах, а також підтримки бізнесу.
  • Програми INSPIRE, SURGE, RISE, THRIVE та LEARN спрямовані на підвищення якості життя громадян, ефективне фінансове управління та підтримку підприємництва в Україні.

На що спрямують отримані від Японії кошти

Шмигаль зазначив, що кошти вже спрямовуються на проєкти у соціальній, медичні та освітній сферах, а також на підтримку бізнесу.

Україна отримала ці кошти у період з з листопада по грудень у рамках програм:

  • 602 млн доларів США позики в межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

  • 400 млн доларів США кредиту у грудні 2024 року в рамках виконання програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) .

  • 250 млн доларів США позики протягом листопада — грудня 2024 року в рамках виконання програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).

  • 220 млн доларів США у грудні 2024 року в рамках виконання програми "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

  • 200 млн доларів США у листопаді — грудні 2024 року в рамках виконання програми "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Що відомо про допомогу від інших західних партнерів України

За словами посла Нідерландів в Україні Алле Дорхаута, його країна планує передати ще близько 6 млрд євро допомоги, переважно на відновлення української енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок атак злочинної армії РФ. 

Посол Нідерландів в Україні підкреслив, що протягом трьох років від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України його країна надає військову, гуманітарну та економічну допомогу.

Він зазначив, що одним з пріоритетних напрямків допомоги Україні для Нідерландів залишається відновлення пошкодженої внаслідок атак злочинної армії РФ української енергосистеми.

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