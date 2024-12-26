По информации Минфина и премьер-министра Дениса Шмигаля, Украина получила около 1,7 млрд. долларов от Японии в рамках программ Всемирного банка.

На что направят полученные от Японии средства

Шмигаль отметил, что средства уже направляются на проекты в социальной, медицинской и образовательной областях, а также на поддержку бизнеса.

Украина получила эти средства в период с ноября по декабрь в рамках программ:

602 млн долларов США ссуды в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

400 млн долларов США кредита в декабре 2024 года в рамках выполнения программы "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE).

250 млн долларов США займа в течение ноября — декабря 2024 года в рамках выполнения программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE).

220 млн. долларов США в декабре 2024 года в рамках выполнения программы "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE).

200 млн долларов США в ноябре-декабре 2024 года в рамках выполнения программы "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN).

Что известно о помощи других западных партнеров Украины

По словам посла Нидерландов в Украине Алле Дорхаута, его страна планирует передать еще около 6 млрд евро помощи, преимущественно на восстановление украинской энергосистемы, которая получила значительные повреждения в результате атак преступной армии РФ.

Посол Нидерландов в Украине подчеркнул, что в течение трех лет после начала развязанной Россией преступной войны против Украины его страна оказывает военную, гуманитарную и экономическую помощь.

Он отметил, что одним из приоритетных направлений помощи Украине для Нидерландов остается восстановление поврежденной в результате атак преступной армии РФ украинской энергосистемы.