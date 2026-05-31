За словами очільника Міноборони Японії Сіндзіро Коїдзумі, гучні звинувачення з боку офіційного Пекіну стосово нібито відродження японського мілітаризму є лицемірними. Японська влада також нагадала, що сам Китай має у своєму розпорядженні колосальний ядерний арсенал, а також проводить агресивну політику.

Японія намагається дати відсіч Китаю

Сіндзіро Коїдзумі звертає увагу на те, що країна з ядерним арсеналом накинулася з докорами на державу, яка не має таких озброєнь.

Хіба не дивно, що Китай, який має величезний арсенал ядерної зброї та стратегічних бомбардувальників, звинувачує Японію, яка не має ні того, ні іншого, у так званому "новому мілітаризмі"? — поцікавився міністр оборони Японії.

Що важливо розуміти, його слова пролунали після того, як очільник Пентагону Піт Гегсет позитивно оцінив процес налагодження відносин між США та КНР.

Доволі довго офіційний Токіо робив усе можливе, щоб уникати відкритої конфронтації у заявах щодо Китаю.

Однак нещодавно китайська влада суттєво посилив тиск на Японію, намагаючись згуртувати інші країни навколо історичних образ часів Другої світової війни та звинувачуючи країну у “новій мілітаризації”.

В японському міністерстві оборони запевняють, що КНР просто нахабно поширює дезінформацію.