По словам главы Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, громкие обвинения со стороны официального Пекина относительно якобы возрождения японского милитаризма являются лицемерными. Японские власти также напомнили, что сам Китай располагает колоссальным ядерным арсеналом, а также проводит агрессивную политику.

Япония пытается дать отпор Китаю

Синдиро Коидзуми обращает внимание на то, что страна с ядерным арсеналом набросилась с упреками на государство, не имеющее таких вооружений.

Разве не удивительно, что Китай, обладающий огромным арсеналом ядерного оружия и стратегическими бомбардировщиками, обвиняет Японию, не имеющую ни того, ни другого, в так называемом "новом милитаризме"? — поинтересовался министр обороны Японии. Поделиться

Что важно понимать, его слова прозвучали после того, как глава Пентагона Пит Хегсет положительно оценил процесс налаживания отношений между США и КНР.

Довольно долго официальный Токио делал все возможное, чтобы избежать открытой конфронтации в заявлениях по Китаю.

Однако недавно китайские власти существенно усилили давление на Японию, пытаясь сплотить другие страны вокруг исторических обид времен Второй мировой войны и обвиняя страну в «новой милитаризации».

В японском министерстве обороны уверяют, что КНР просто нагло распространяет дезинформацию.