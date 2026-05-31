По словам главы Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, громкие обвинения со стороны официального Пекина относительно якобы возрождения японского милитаризма являются лицемерными. Японские власти также напомнили, что сам Китай располагает колоссальным ядерным арсеналом, а также проводит агрессивную политику.
Главные тезисы
- Китай пытается рассорить Японию с ее союзниками.
- Токио обращает внимание мира на все более агрессивную политику КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.
Япония пытается дать отпор Китаю
Синдиро Коидзуми обращает внимание на то, что страна с ядерным арсеналом набросилась с упреками на государство, не имеющее таких вооружений.
Что важно понимать, его слова прозвучали после того, как глава Пентагона Пит Хегсет положительно оценил процесс налаживания отношений между США и КНР.
Довольно долго официальный Токио делал все возможное, чтобы избежать открытой конфронтации в заявлениях по Китаю.
Однако недавно китайские власти существенно усилили давление на Японию, пытаясь сплотить другие страны вокруг исторических обид времен Второй мировой войны и обвиняя страну в «новой милитаризации».
В японском министерстве обороны уверяют, что КНР просто нагло распространяет дезинформацию.
