Япония ответила на обвинение Китая на фоне нового скандала
Япония пытается дать отпор Китаю
Источник:  Bloomberg

По словам главы Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, громкие обвинения со стороны официального Пекина относительно якобы возрождения японского милитаризма являются лицемерными. Японские власти также напомнили, что сам Китай располагает колоссальным ядерным арсеналом, а также проводит агрессивную политику.

Главные тезисы

  • Китай пытается рассорить Японию с ее союзниками.
  • Токио обращает внимание мира на все более агрессивную политику КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

Синдиро Коидзуми обращает внимание на то, что страна с ядерным арсеналом набросилась с упреками на государство, не имеющее таких вооружений.

Разве не удивительно, что Китай, обладающий огромным арсеналом ядерного оружия и стратегическими бомбардировщиками, обвиняет Японию, не имеющую ни того, ни другого, в так называемом "новом милитаризме"? — поинтересовался министр обороны Японии.

Что важно понимать, его слова прозвучали после того, как глава Пентагона Пит Хегсет положительно оценил процесс налаживания отношений между США и КНР.

Довольно долго официальный Токио делал все возможное, чтобы избежать открытой конфронтации в заявлениях по Китаю.

Однако недавно китайские власти существенно усилили давление на Японию, пытаясь сплотить другие страны вокруг исторических обид времен Второй мировой войны и обвиняя страну в «новой милитаризации».

В японском министерстве обороны уверяют, что КНР просто нагло распространяет дезинформацию.

