"Ігнорують усі мирні пропозиції". Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на варварську атаку Росії по Харкову, внаслідок якої загинула людина та поранено понад 40 осіб.

Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію на тлі удару по Харкову

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер — авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що це російські удари не «у відповідь», а на знищення.

Цілковитого знищення життя вони хочуть. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, — це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне.

Президент зауважив, що за більш ніж 11 років війни Росії проти України принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, — руїни та смерті.