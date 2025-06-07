"Ігнорують усі мирні пропозиції". Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на варварську атаку Росії по Харкову, внаслідок якої загинула людина та поранено понад 40 осіб.
Головні тези:
- Жорстка реакція Зеленського на варварську атаку Росії в Харкові, де загинула людина і було поранено понад 40 осіб.
- Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію та не послаблювати жодну форму тиску на країну-агресора.
- Російські удари по Україні спрямовані на загибель та знищення, ігноруються мирні пропозиції та плани примирення.
Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію на тлі удару по Харкову
Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Зеленський зазначив, що це російські удари не «у відповідь», а на знищення.
Цілковитого знищення життя вони хочуть. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, — це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне.
Президент зауважив, що за більш ніж 11 років війни Росії проти України принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, — руїни та смерті.
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