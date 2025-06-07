"Игнорируют все мирные предложения". Зеленский призвал мир усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на варварскую атаку России по Харькову, в результате которой погиб человек и ранены более 40 человек.

Зеленский призвал мир усилить давление на Россию на фоне удара по Харькову

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

Сейчас в Харькове оказывают помощь людям, раненым российскими бомбами. Это был жестокий удар по городу прямо посреди дня, и фактически все эти сутки они бьют по нашему городу Харьков. Прошлой ночью по Харькову был массирован удар дронов, теперь — авиабомбы. Десятки человек в сутки пострадали. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что это российские удары не «ответ», а на уничтожение.

Полного уничтожения жизни они хотят. И во всех городах, селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное.

Президент заметил, что за более чем 11 лет войны России против Украины принесли они на нашу землю новое только одно, и это действительно наиболее распространенный российский продукт — руины и смерти.