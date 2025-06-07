"Игнорируют все мирные предложения". Зеленский призвал мир усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на варварскую атаку России по Харькову, в результате которой погиб человек и ранены более 40 человек.
Главные тезисы
- Зеленский призвал усилить давление на Россию после варварской атаки в Харькове.
- Российские удары по Украине нацелены на гибель и уничтожение, игнорируются мирные предложения и планы примирения.
- Зеленский подчеркнул, что российские удары не являются ответом, а нацелены на полное уничтожение жизни.
Зеленский призвал мир усилить давление на Россию на фоне удара по Харькову
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что это российские удары не «ответ», а на уничтожение.
Полного уничтожения жизни они хотят. И во всех городах, селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное.
Президент заметил, что за более чем 11 лет войны России против Украины принесли они на нашу землю новое только одно, и это действительно наиболее распространенный российский продукт — руины и смерти.
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