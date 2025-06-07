В Харькове стремительно возросло количество раненых в результате авиаудара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове стремительно возросло количество раненых в результате авиаудара РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Около 17.35 Россия нанесла удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города. Пока известно о более 40 пострадавших.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара России по Харькову пострадали более 40 человек, одна женщина погибла.
  • Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, обстрел повредил детскую железную дорогу и частные здания.
  • Чрезвычайное положение в городе, на месте происшествия работают медики и сотрудники ГСЧС.

Россия бомбила Харьков: последствия атаки

Одно из попаданий — по Детской железной дороге.

Это место, где обычно много семей с детьми. россияне бьют именно туда в субботу днем. К сожалению, погибла 30-летняя женщина.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате обстрела повреждены 2 здания Детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома, хозяйственное сооружение.

Детская железная дорога в Харькове после авиаудара РФ

На месте работают бригады медиков и сотрудники ГСЧС.

В 20.00 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество раненых составило 40 человек.

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