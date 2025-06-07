В Харькове стремительно возросло количество раненых в результате авиаудара РФ

Около 17.35 Россия нанесла удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города. Пока известно о более 40 пострадавших.
Главные тезисы
- В результате авиаудара России по Харькову пострадали более 40 человек, одна женщина погибла.
- Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, обстрел повредил детскую железную дорогу и частные здания.
- Чрезвычайное положение в городе, на месте происшествия работают медики и сотрудники ГСЧС.
Россия бомбила Харьков: последствия атаки
Одно из попаданий — по Детской железной дороге.
Еще 18 человек ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
В результате обстрела повреждены 2 здания Детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома, хозяйственное сооружение.
На месте работают бригады медиков и сотрудники ГСЧС.
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