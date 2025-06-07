У Харкові стрімко зросла кількість поранених внаслідок авіаудару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові стрімко зросла кількість поранених внаслідок авіаудару РФ

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Близько 17.35 Росія завдала ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста. Наразі відомо про понад 40 постраждалих.

Головні тези:

  • Росія завдала авіаудару по Харкову, внаслідок якого поранено понад 40 осіб і загинула 1 жінка.
  • Обстріл призвів до пошкоджень дитячої залізниці та приватних будівель.
  • Наразі троє постраждалих перебувають у важкому стані, у місті діє надзвичайний стан.

Росія бомбила Харків: наслідки атаки

Одне з влучань — по Дитячій залізниці.

Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. росіяни б’ють саме туди в суботу вдень. На жаль, загинула 30-річна жінка.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки, господарчу споруду.

Дитяча залізниця у Харкові після авіаудару РФ

На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС.

О 20.00 президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість поранених сягнула понад 40 осіб.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Одещина й Харківщина потрапили під удари Росії — багато постраждалих
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака Росії на Харків — є загиблі та постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Деталі масованої атаки РФ на Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії по Харкову — рятувальники шукають під завалами підприємства 6 робітників
Харківська обласна прокуратура
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?