У Харкові стрімко зросла кількість поранених внаслідок авіаудару РФ

Близько 17.35 Росія завдала ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста. Наразі відомо про понад 40 постраждалих.
Головні тези:
- Росія завдала авіаудару по Харкову, внаслідок якого поранено понад 40 осіб і загинула 1 жінка.
- Обстріл призвів до пошкоджень дитячої залізниці та приватних будівель.
- Наразі троє постраждалих перебувають у важкому стані, у місті діє надзвичайний стан.
Росія бомбила Харків: наслідки атаки
Одне з влучань — по Дитячій залізниці.
Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки, господарчу споруду.
На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС.
О 20.00 президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість поранених сягнула понад 40 осіб.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-