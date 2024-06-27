IKEA повертається в Україну. Що відомо

Що відомо про повернення IKEA в Україну

Про ймовірне повернення бренду представникам ЗМІ розповіли джерела на умовах анонімності — двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.

Уточнюється, що для головного офісу ІКЕА "важливим сигналом" стало повернення в Україну та успіх шведського бренду одягу та косметики H&M.

Крім того, експерти уважно стежать за відновленням роботи Inditex Group — одного із найбільших міжнародних рітейлерів одягу (до цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші).

Згідно з інформацією джерел ЗМІ, остаточне рішення щодо повернення в Україну в ІКЕА схвалили ще у травні.

Водночас коли саме магазини бренду відновлять роботу наразі невідомо. Зазначається, що нині у магазинах компанії тривають підготовчі роботи.

Нагадаємо, у 2020 році IKEA вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021 — відкрився перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Що цьому передувало

На тлі повномасштабного вторгнення РФ транснаціональна корпорація IKEA призупинила свою діяльність на території України.

Наша діяльність наразі призупинена, доки не буде вирішено, що ми можемо запропонувати безпечне та надійне робоче місце для наших співробітників і клієнтів, — зазначається навіть зараз на сайті компанії. Поширити

Уточнюється, що всі нереалізовані замовлення будуть скасовані й громадянам "буде повністю повернено кошти якомога швидше".

У жовтні 2023 року повідомлялось, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.

Повернення Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Pull&Bear) збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.