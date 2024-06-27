IKEA повертається в Україну. Що відомо

Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну, наразі проходять технічні підготовчі роботи.
Головні тези:
- ІКЕА готується повернутися на український ринок після технічних підготовчих робіт.
- Важливим сигналом для бренду стало повернення в Україну та успіх інших шведських компаній на ринку.
- Рішення про повернення в Україну було ухвалено ще у травні, але точна дата відкриття магазинів поки невідома.
- До цього IKEA успішно запустила онлайн-продажі та відкрила перший фізичний магазин у Києві.
Що відомо про повернення IKEA в Україну
Про ймовірне повернення бренду представникам ЗМІ розповіли джерела на умовах анонімності — двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.
Уточнюється, що для головного офісу ІКЕА "важливим сигналом" стало повернення в Україну та успіх шведського бренду одягу та косметики H&M.
Крім того, експерти уважно стежать за відновленням роботи Inditex Group — одного із найбільших міжнародних рітейлерів одягу (до цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші).
Згідно з інформацією джерел ЗМІ, остаточне рішення щодо повернення в Україну в ІКЕА схвалили ще у травні.
Водночас коли саме магазини бренду відновлять роботу наразі невідомо. Зазначається, що нині у магазинах компанії тривають підготовчі роботи.
Нагадаємо, у 2020 році IKEA вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021 — відкрився перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.
Що цьому передувало
На тлі повномасштабного вторгнення РФ транснаціональна корпорація IKEA призупинила свою діяльність на території України.
Уточнюється, що всі нереалізовані замовлення будуть скасовані й громадянам "буде повністю повернено кошти якомога швидше".
У жовтні 2023 року повідомлялось, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.
Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.
Повернення Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Pull&Bear) збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.
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