IKEA возвращается в Украину. Что известно

Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину, проходят технические подготовительные работы.
Главные тезисы
- Представители торговых центров и консультанты по коммерческой недвижимости подтвердили информацию о возможном возвращении IKEA в Украину.
- Решение о возвращении было одобрено еще в мае, но пока неизвестно, когда конкретно магазины IKEA начнут работу в Украине.
- Ожидается, что возвращение IKEA будет способствовать развитию рынка и увеличению посещаемости торговых центров в Украине.
- Деятельность IKEA была приостановлена на фоне полномасштабного вторжения РФ, однако теперь компания готовится вернуться с новыми возможностями для украинских потребителей.
Что известно о возвращении IKEA в Украину
О вероятном возвращении бренда представителям СМИ рассказали источники на условиях анонимности — два топ-менеджера торговых центров и два консультанта по коммерческой недвижимости.
Уточняется, что для головного офиса ИКЕА "важным сигналом" стало возвращение в Украину и успех шведского бренда одежды и косметики H&M.
Кроме того, эксперты внимательно следят за возобновлением работы Inditex Group — одного из крупнейших международных ритейлеров одежды (к этой испанской компании относятся популярные среди украинцев бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho и другие).
Согласно информации источников СМИ, окончательное решение о возвращении в Украину в ИКЕА было одобрено еще в мае.
В то же время, когда именно магазины бренда возобновят работу, пока неизвестно. Отмечается, что в настоящее время в магазинах компании продолжаются подготовительные работы.
Напомним, в 2020 году IKEA удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021 открылся первый физический магазин на втором этаже в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.
Что этому предшествовало
На фоне полномасштабного вторжения РФ транснациональная корпорация IKEA приостановила свою деятельность на территории Украины.
Уточняется, что все нереализованные заказы будут отменены и гражданам "будут полностью возвращены средства как можно скорее".
В октябре 2023 года сообщалось, что Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.
Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.
Возврат Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear) увеличил посещаемость киевских ТРЦ на 20%. В редких случаях даже больше.
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