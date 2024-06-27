IKEA возвращается в Украину. Что известно

Что известно о возвращении IKEA в Украину

О вероятном возвращении бренда представителям СМИ рассказали источники на условиях анонимности — два топ-менеджера торговых центров и два консультанта по коммерческой недвижимости.

Уточняется, что для головного офиса ИКЕА "важным сигналом" стало возвращение в Украину и успех шведского бренда одежды и косметики H&M.

Кроме того, эксперты внимательно следят за возобновлением работы Inditex Group — одного из крупнейших международных ритейлеров одежды (к этой испанской компании относятся популярные среди украинцев бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho и другие).

Согласно информации источников СМИ, окончательное решение о возвращении в Украину в ИКЕА было одобрено еще в мае.

В то же время, когда именно магазины бренда возобновят работу, пока неизвестно. Отмечается, что в настоящее время в магазинах компании продолжаются подготовительные работы.

Напомним, в 2020 году IKEA удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021 открылся первый физический магазин на втором этаже в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Что этому предшествовало

На фоне полномасштабного вторжения РФ транснациональная корпорация IKEA приостановила свою деятельность на территории Украины.

Наша деятельность приостановлена, пока не будет решено, что мы можем предложить безопасное и надежное рабочее место для наших сотрудников и клиентов, — отмечается даже сейчас на сайте компании. Поделиться

Уточняется, что все нереализованные заказы будут отменены и гражданам "будут полностью возвращены средства как можно скорее".

В октябре 2023 года сообщалось, что Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.

Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.

Возврат Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear) увеличил посещаемость киевских ТРЦ на 20%. В редких случаях даже больше.