Інсайдери дізналися про стан сина Кадирова після резонансної ДПТ

Згідно з даними анонімних джерел, 18-річний Адам Кадиров врешті отямився після серйозної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 16 січня. Його стан наразі стабільний, загрози життю немає.

ДТП із Адамом Кадировом — що наразі відомо

Що важливо розуміти, Адам — улюблений син глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як стверджують інсайдери, після автотрощі, що стался 16 січня, екстрено шпиталізували не лише його, а також й інших потерпілих.

Журналісти звертають увагу на те, що їхня точна кількість та стан здоров’я наразі не розкриваються.

Анонімні джерела розповідають, що автомобіль, у якому перебував Адам Кадиров, рухався першим у кортежі та на дуже великій швидкості. Ним керував, за попередніми даними, сам Кадиров-молодший.

Як виявилося, Адам не впорався з керуванням, тому автівка зірвалася з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу.

Вже 17 січня стало відомо, що літак-госпіталь МНС Росії, на борту якого міг перебувати син глави Чечні, ще уночі приземлився в московському аеропорту Внуково.

Варто зазначити, що згодом там же сів і борт Рамзана Кадирова.