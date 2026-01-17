Інсайдери дізналися про стан сина Кадирова після резонансної ДПТ

Згідно з даними анонімних джерел, 18-річний Адам Кадиров врешті отямився після серйозної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 16 січня. Його стан наразі стабільний, загрози життю немає.
Головні тези:
- Дорожньо-транспортна пригода сталася через велику швидкість кортежу, у якому перебував хлопець.
- Літак-госпіталь МНС був залучений до порятунку життя сина Кадирова.
ДТП із Адамом Кадировом — що наразі відомо
Що важливо розуміти, Адам — улюблений син глави Чечні Рамзана Кадирова.
Як стверджують інсайдери, після автотрощі, що стался 16 січня, екстрено шпиталізували не лише його, а також й інших потерпілих.
Журналісти звертають увагу на те, що їхня точна кількість та стан здоров’я наразі не розкриваються.
Анонімні джерела розповідають, що автомобіль, у якому перебував Адам Кадиров, рухався першим у кортежі та на дуже великій швидкості. Ним керував, за попередніми даними, сам Кадиров-молодший.
Як виявилося, Адам не впорався з керуванням, тому автівка зірвалася з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу.
Вже 17 січня стало відомо, що літак-госпіталь МНС Росії, на борту якого міг перебувати син глави Чечні, ще уночі приземлився в московському аеропорту Внуково.
Варто зазначити, що згодом там же сів і борт Рамзана Кадирова.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-