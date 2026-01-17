Інсайдери дізналися про стан сина Кадирова після резонансної ДПТ
Категорія
Події
Дата публікації

Інсайдери дізналися про стан сина Кадирова після резонансної ДПТ

Адам кадиров
Read in English
Джерело:  Кавказ.Реалії

Згідно з даними анонімних джерел, 18-річний Адам Кадиров врешті отямився після серйозної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 16 січня. Його стан наразі стабільний, загрози життю немає. 

Головні тези:

  • Дорожньо-транспортна пригода сталася через велику швидкість кортежу, у якому перебував хлопець.
  • Літак-госпіталь МНС був залучений до порятунку життя сина Кадирова.

ДТП із Адамом Кадировом — що наразі відомо

Що важливо розуміти, Адам — улюблений син глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як стверджують інсайдери, після автотрощі, що стался 16 січня, екстрено шпиталізували не лише його, а також й інших потерпілих.

Журналісти звертають увагу на те, що їхня точна кількість та стан здоров’я наразі не розкриваються.

Анонімні джерела розповідають, що автомобіль, у якому перебував Адам Кадиров, рухався першим у кортежі та на дуже великій швидкості. Ним керував, за попередніми даними, сам Кадиров-молодший.

Як виявилося, Адам не впорався з керуванням, тому автівка зірвалася з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу.

Вже 17 січня стало відомо, що літак-госпіталь МНС Росії, на борту якого міг перебувати син глави Чечні, ще уночі приземлився в московському аеропорту Внуково.

Варто зазначити, що згодом там же сів і борт Рамзана Кадирова.

Літак МНС вилетів із Чечні о 19:37 за московським часом і подолав відстань до Москви приблизно на пів години швидше, ніж регулярний рейс.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кадиров почав благати Путіна про відставку
Кадиров хоче піти у відставку
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало, як карає кадировців під Бердянськом — відео
ГУР
Нова операція ГУР на ТОТ - перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін хоче віддати окупований Маріуполь Кадирову — партизани
Путін хоче купити лояльність Кадирова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?