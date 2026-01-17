Инсайдеры узнали о состоянии сына Кадырова после резонансного ДПТ
Инсайдеры узнали о состоянии сына Кадырова после резонансного ДПТ

Источник:  Кавказ.Реалии

Согласно данным анонимных источников, 18-летний Адам Кадыров наконец пришел в себя после серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 января. Его состояние сейчас стабильное, угрозы жизни нет.

Главные тезисы

  • Дорожно-транспортное происшествие произошло из-за большой скорости кортежа, в котором находился парень.
  • Самолет-госпиталь МЧС был привлечен к спасению жизни сына Кадырова.

ДТП с Адамом Кадыровом — что известно

Что важно понимать, Адам — любимый сын главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как утверждают инсайдеры, после произошедшего 16 января ДТП экстренно госпитализировали не только его, а также и других пострадавших.

Журналисты обращают внимание на то, что их точное количество и состояние здоровья пока не раскрывается.

Анонимные источники рассказывают, что автомобиль, в котором находился Адам Кадыров, двигался первым в кортеже на очень большой скорости. Им руководил, по предварительным данным, сам Кадыров-младший.

Как оказалось, Адам не справился с управлением, поэтому автомобиль сорвался с движения на ходу, а затем ударился в какую-то изгородь.

Уже 17 января стало известно, что самолет-госпиталь МЧС России, на борту которого мог находиться сын главы Чечни, ночью приземлился в московском аэропорту Внуково.

Следует отметить, что впоследствии там же сел и борт Рамзана Кадырова.

Самолет МЧС вылетел из Чечни в 19:37 по московскому времени и преодолел расстояние до Москвы примерно на пол часа быстрее регулярного рейса.

