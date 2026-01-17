Инсайдеры узнали о состоянии сына Кадырова после резонансного ДПТ

Согласно данным анонимных источников, 18-летний Адам Кадыров наконец пришел в себя после серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 января. Его состояние сейчас стабильное, угрозы жизни нет.
Главные тезисы
- Дорожно-транспортное происшествие произошло из-за большой скорости кортежа, в котором находился парень.
- Самолет-госпиталь МЧС был привлечен к спасению жизни сына Кадырова.
ДТП с Адамом Кадыровом — что известно
Что важно понимать, Адам — любимый сын главы Чечни Рамзана Кадырова.
Как утверждают инсайдеры, после произошедшего 16 января ДТП экстренно госпитализировали не только его, а также и других пострадавших.
Журналисты обращают внимание на то, что их точное количество и состояние здоровья пока не раскрывается.
Анонимные источники рассказывают, что автомобиль, в котором находился Адам Кадыров, двигался первым в кортеже на очень большой скорости. Им руководил, по предварительным данным, сам Кадыров-младший.
Как оказалось, Адам не справился с управлением, поэтому автомобиль сорвался с движения на ходу, а затем ударился в какую-то изгородь.
Уже 17 января стало известно, что самолет-госпиталь МЧС России, на борту которого мог находиться сын главы Чечни, ночью приземлился в московском аэропорту Внуково.
Следует отметить, что впоследствии там же сел и борт Рамзана Кадырова.
