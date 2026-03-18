"Інтерсіті" Київ-Харків курсуватимуть лише до Полтави через бойові дії
"Інтерсіті" Київ-Харків. Про які зміни важливо знати
Джерело:  online.ua

Як повідомила речниця Південної залізниці, з 18 березня швидкісні пасажирські поїзди класу "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку будуть доїжджати лише до Полтави. Через бойові дії пряме швидкісне сполучення Харкова зі столицею наразі неможливе.

Головні тези:

  • Нові обмеження стосуються всіх потягів “Інтерсіті” до Харкова.
  • Для отримання вичерпної інформації варто звертатися до пасажирської кампанії Укрзалізниці.

Ввечері 17 березня пасажири, які придбали залізничні квитки на потяги класу "Інтерсіті" із Харкова до Києва, почали отримувати повідомлення про скасування прямого рейсу та можливість пересадки у Полтаві.

Як вдалося дізнатися виданню “Думка”, Укрзалізниця вже сповістила пасажирів рейсу №723 Харків — Київ, який мав відправитися сьогодні, 18 березня, о 13:12 з Харкова про те, що "у зв’язку з впливом бойових дій курсування поїзда Інтерсіті №723 Харків — Київ тимчасово обмежене від станції Полтава-Південна".

Окрім того, вказано, що пасажири матимуть змогу за придбаними квитками сісти на поїзд №223 Харків — Полтава о 13:50.

На станції Полтава-Південна пасажири мають пересісти на свій рейс №723 Полтава — Київ.

У додатку УЗ йдеться про те, що поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки.

Розуміємо, що такі зміни можуть спричинити певні незручності, однак вони є вимушеними та запроваджені для забезпечення стабільного руху, — вказано в заяві.

