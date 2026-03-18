"Інтерсіті" Київ-Харків курсуватимуть лише до Полтави через бойові дії

Як повідомила речниця Південної залізниці, з 18 березня швидкісні пасажирські поїзди класу "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку будуть доїжджати лише до Полтави. Через бойові дії пряме швидкісне сполучення Харкова зі столицею наразі неможливе.

"Інтерсіті" Київ-Харків — про які зміни важливо знати

Ввечері 17 березня пасажири, які придбали залізничні квитки на потяги класу "Інтерсіті" із Харкова до Києва, почали отримувати повідомлення про скасування прямого рейсу та можливість пересадки у Полтаві.

Як вдалося дізнатися виданню “Думка”, Укрзалізниця вже сповістила пасажирів рейсу №723 Харків — Київ, який мав відправитися сьогодні, 18 березня, о 13:12 з Харкова про те, що "у зв’язку з впливом бойових дій курсування поїзда Інтерсіті №723 Харків — Київ тимчасово обмежене від станції Полтава-Південна".

Окрім того, вказано, що пасажири матимуть змогу за придбаними квитками сісти на поїзд №223 Харків — Полтава о 13:50.

На станції Полтава-Південна пасажири мають пересісти на свій рейс №723 Полтава — Київ.

У додатку УЗ йдеться про те, що поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки.