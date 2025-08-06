Чистий прибуток “РЖД” за підсумками першого півріччя 2025 року скоротився на 95% до 33,9 млн доларів.
Головні тези:
- Чистий прибуток Російської залізниці зменшився на 95% у першому півріччі 2025 року, що свідчить про серйозні проблеми в діяльності компанії.
- Збитки в компанії рекордні, обсяги перевезень знизилися, особливо у постачанні зерна, промислових вантажів та будматеріалів.
- РЖД очікує недоотримати 1,1 млрд доларів доходу у 2025 році через скорочення вантажопотоку та нереалістичний фінансовий план.
РЖД зазнала рекордних збитків за перше півріччя 2025 року
Обсяги перевезень знизилися на 7,3 % у річному вимірі, найбільше впали постачання зерна (–35,6 %), промислових вантажів (–19,4 %) і будматеріалів (–17 %).
Тенденція до зниження спостерігається третій рік поспіль.
На тлі скорочення вантажопотоку "РЖД" очікує недоотримати 1,1 млрд дол доходу у 2025 році. Водночас, зауважили у розвідці, оновлений фінансовий план компанії виглядає нереалістичним — в умовах зростаючого боргового тиску й падіння рентабельності.
Корпорація урізала інвестиції та призупинила інфраструктурні проєкти орієнтовані на нарощування експорту до Китаю. Заморожено модернізацію колій та закупівлю техніки.
За інформацією розвідки, починаючи з липня, співробітників примушують щомісяця брати два дні відпустки власним коштом. Попри це, 30 тисяч працівників відомчої охорони "РЖД" озброєні вогнепальною зброєю калібром до 20 мм — що створює ризики ескалації соціального напруження.
Попри системну роль компанії в економіці, очікувана державна підтримка навряд чи буде ефективною з огляду на масштабоване зростання дефіциту бюджету.
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