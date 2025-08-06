Чистая прибыль РЖД по итогам первого полугодия 2025 года сократилась на 95% до 33,9 млн долларов.

РЖД понесла рекордные убытки за первое полугодие 2025 года

Объемы перевозок снизились на 7,3% в годовом измерении, больше всего упали поставки зерна (-35,6%), промышленных грузов (-19,4%) и стройматериалов (-17%).

Тенденция к понижению наблюдается третий год подряд.

На фоне сокращения грузопотока "РЖД" ожидает недополучить 1,1 млрд долл. дохода в 2025 году. В то же время, отметили в разведке, обновленный финансовый план компании выглядит нереалистичным — в условиях растущего долгового давления и падения рентабельности.

Корпорация урезала инвестиции и приостановила инфраструктурные проекты, ориентированные на наращивание экспорта в Китай. Заморожена модернизация путей и закупка техники.

По информации разведки, начиная с июля, сотрудников заставляют ежемесячно брать два дня отпуска за свой счет. Несмотря на это, 30 тысяч работников ведомственной охраны РЖД вооружены огнестрельным оружием калибром до 20 мм — что создает риски эскалации социального напряжения.

Кризис разворачивается на фоне коррупционных скандалов. Высшее руководство корпорации разворовывает миллионами, так, 2 августа арестовали директора по энергетике монополиста Валентина Санька по обвинению в присвоении более 18,5 млн дол. Поделиться

Несмотря на системную роль компании в экономике, ожидаемая государственная поддержка вряд ли будет эффективной, учитывая масштабный рост дефицита бюджета.