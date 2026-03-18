"Интерсити" Киев-Харьков будут курсировать только до Полтавы из-за боевых действий
Источник:  online.ua

Как сообщила спикер ЮЖД, с 18 марта скоростные пассажирские поезда класса "Интерсити" сообщением Харьков - Киев и в обратном направлении будут доезжать только до Полтавы. Из-за боевых действий прямое скоростное сообщение Харькова со столицей пока невозможно.

Главные тезисы

  • Новые ограничения касаются всех поездов "Интерсити" до Харькова.
  • Для получения исчерпывающей информации следует обращаться в пассажирскую кампанию Укрзализныци.

Вечером 17 марта пассажиры, купившие железнодорожные билеты на поезда класса "Интерсити" из Харькова в Киев, начали получать сообщения об отмене прямого рейса и возможности пересадки в Полтаве.

Как удалось узнать изданию "Думка" , Укрзализныця уже известила пассажиров рейса №723 Харьков — Киев, который должен был отправиться сегодня, 18 марта, в 13:12 из Харькова о том, что "в связи с боевыми действиями курсирование поезда Интерсити №723 Харьков — Киев временно ограничено.

Кроме того, указано, что пассажиры смогут по приобретенным билетам сесть на поезд №223 Харьков — Полтава в 13:50.

На станции Полтава-Южная пассажиры должны пересесть на свой рейс №723 Полтава — Киев.

В приложении УЗ сообщается, что поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться во время пересадки.

Понимаем, что такие изменения могут повлечь определенные неудобства, однако они вынуждены и введены для обеспечения стабильного движения, — сказано в заявлении.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Банкротство близко. Российская железная дорога находится в шаге от катастрофы
Служба внешней разведки Украины
РЖД
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Шаг к банкротству. Российская железная дорога понесла рекордные убытки за полгода
Служба внешней разведки Украины
РЖД
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили двух медиков в Харьковской области
Харьковская ОВА
Новая атака РФ на Харьковщину унесла жизни сразу двух человек

