"Интерсити" Киев-Харьков будут курсировать только до Полтавы из-за боевых действий

Как сообщила спикер ЮЖД, с 18 марта скоростные пассажирские поезда класса "Интерсити" сообщением Харьков - Киев и в обратном направлении будут доезжать только до Полтавы. Из-за боевых действий прямое скоростное сообщение Харькова со столицей пока невозможно.

"Интерсити" Киев-Харьков — о каких изменениях важно знать

Вечером 17 марта пассажиры, купившие железнодорожные билеты на поезда класса "Интерсити" из Харькова в Киев, начали получать сообщения об отмене прямого рейса и возможности пересадки в Полтаве.

Как удалось узнать изданию "Думка" , Укрзализныця уже известила пассажиров рейса №723 Харьков — Киев, который должен был отправиться сегодня, 18 марта, в 13:12 из Харькова о том, что "в связи с боевыми действиями курсирование поезда Интерсити №723 Харьков — Киев временно ограничено.

Кроме того, указано, что пассажиры смогут по приобретенным билетам сесть на поезд №223 Харьков — Полтава в 13:50.

На станции Полтава-Южная пассажиры должны пересесть на свой рейс №723 Полтава — Киев.

В приложении УЗ сообщается, что поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться во время пересадки.