Ірак та союзники ліквідували одного з найнебезпечніших терористів — відео
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Ірак та союзники ліквідували одного з найнебезпечніших терористів — відео

Знищено другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі
Джерело:  Fox News

У межах масштабної операції, яку здійснила розвідка Іраку та міжнародна коаліція під керівництвом США вдалося знищити одного із найвищих керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абдалла Маккі Мусліх аль-Ріфаї, відомий як "Абу Хадіджа".

Головні тези:

  • Ліквідація ще одного ватажка ІДІЛ - грандіозний успіх для Іраку та його союзників.
  • Уже відомо реакція прем'єра Іраку та президента США на результати цієї операції.

Знищено другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі

Факт ліквідації злочинця офіційно підтвердив прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа ас-Судані.

Він звернув увагу міжнародної спільноти на те, що саме "Абу Хадіджа" був одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі.

Як стверджує керівництво Центрального командування збройних сил США (CENTCOM), їхні сили разом з іракськими розвідувальними та силовими структурами завдали авіаудару в провінції Анбар.

Завдяки спільній успішній операції вдалося знищити "другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі", а також главу глобальних операцій угруповання.

Як емір ІДІЛ, що приймає рішення на найвищому рівні, Абу Хадіджа відповідав за операції, логістику і планування ІДІЛ у всьому світі, а також керував значною частиною фінансів глобальної організації угруповання.

На результати цієї успішної операції уже відреагував американський лідер Дональд Трамп.

Сьогодні утікач, лідер ІДІЛ в Іраку, був ліквідований. Наші відважні воїни безжально вистежували його. Його жалюгідне життя завершено разом з іншим членом ІДІЛ у координації з урядом Іраку та Курдським регіональним урядом. Мир через силу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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