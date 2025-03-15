Ірак та союзники ліквідували одного з найнебезпечніших терористів — відео

У межах масштабної операції, яку здійснила розвідка Іраку та міжнародна коаліція під керівництвом США вдалося знищити одного із найвищих керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абдалла Маккі Мусліх аль-Ріфаї, відомий як "Абу Хадіджа".
Головні тези:
- Ліквідація ще одного ватажка ІДІЛ - грандіозний успіх для Іраку та його союзників.
- Уже відомо реакція прем'єра Іраку та президента США на результати цієї операції.
Знищено другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі
Факт ліквідації злочинця офіційно підтвердив прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа ас-Судані.
Він звернув увагу міжнародної спільноти на те, що саме "Абу Хадіджа" був одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі.
Як стверджує керівництво Центрального командування збройних сил США (CENTCOM), їхні сили разом з іракськими розвідувальними та силовими структурами завдали авіаудару в провінції Анбар.
Завдяки спільній успішній операції вдалося знищити "другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі", а також главу глобальних операцій угруповання.
На результати цієї успішної операції уже відреагував американський лідер Дональд Трамп.
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