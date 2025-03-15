Ірак та союзники ліквідували одного з найнебезпечніших терористів — відео

Сьогодні утікач, лідер ІДІЛ в Іраку, був ліквідований. Наші відважні воїни безжально вистежували його. Його жалюгідне життя завершено разом з іншим членом ІДІЛ у координації з урядом Іраку та Курдським регіональним урядом. Мир через силу.