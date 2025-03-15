Ирак и союзники ликвидировали одного из самых опасных террористов — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Ирак и союзники ликвидировали одного из самых опасных террористов — видео

Уничтожен второй по важности лидер ИГИЛ в мире
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Источник:  Fox News

В рамках масштабной операции, проведенной разведкой Ирака и международной коалицией под руководством США, удалось уничтожить одного из высших руководителей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, известного также как "Абу Хадиджа".

Главные тезисы

  • Ликвидация еще одного главаря ИГИЛ – грандиозный успех для Ирака и его союзников.
  • Уже известна реакция премьера Ирака и президента США на результаты этой операции.

Уничтожен второй по важности лидер ИГИЛ в мире

Факт ликвидации преступника официально подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что именно Абу Хадиджа был одним из самых опасных террористов в Ираке и мире.

Как утверждает руководство Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), их силы вместе с иракскими разведывательными и силовыми структурами нанесли авиаудар в провинции Анбар.

Благодаря совместной успешной операции удалось уничтожить "второго по важности лидера ИГИЛ в мире", а также главу глобальных операций группировки.

Как эмир ИГИЛ, принимающий решения на самом высоком уровне, Абу Хадиджа отвечал за операции, логистику и планирование ИГИЛ во всем мире, а также руководил значительной частью финансов глобальной организации группировки.

На результаты этой успешной сделки уже отреагировал американский лидер Дональд Трамп.

Сегодня беглец, лидер ИГИЛ в Ираке, был ликвидирован. Наши отважные воины безжалостно выслеживали его. Его жалкая жизнь завершена вместе с другим членом ИГИЛ в координации с правительством Ирака и Курдским региональным правительством. Мир через силу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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