Ирак и союзники ликвидировали одного из самых опасных террористов — видео

В рамках масштабной операции, проведенной разведкой Ирака и международной коалицией под руководством США, удалось уничтожить одного из высших руководителей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, известного также как "Абу Хадиджа".

Уничтожен второй по важности лидер ИГИЛ в мире

Факт ликвидации преступника официально подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что именно Абу Хадиджа был одним из самых опасных террористов в Ираке и мире.

Как утверждает руководство Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), их силы вместе с иракскими разведывательными и силовыми структурами нанесли авиаудар в провинции Анбар.

Благодаря совместной успешной операции удалось уничтожить "второго по важности лидера ИГИЛ в мире", а также главу глобальных операций группировки.

Как эмир ИГИЛ, принимающий решения на самом высоком уровне, Абу Хадиджа отвечал за операции, логистику и планирование ИГИЛ во всем мире, а также руководил значительной частью финансов глобальной организации группировки. Поделиться

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

На результаты этой успешной сделки уже отреагировал американский лидер Дональд Трамп.