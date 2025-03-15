Ирак и союзники ликвидировали одного из самых опасных террористов — видео

В рамках масштабной операции, проведенной разведкой Ирака и международной коалицией под руководством США, удалось уничтожить одного из высших руководителей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, известного также как "Абу Хадиджа".
Главные тезисы
- Ликвидация еще одного главаря ИГИЛ – грандиозный успех для Ирака и его союзников.
- Уже известна реакция премьера Ирака и президента США на результаты этой операции.
Уничтожен второй по важности лидер ИГИЛ в мире
Факт ликвидации преступника официально подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.
Он обратил внимание международного сообщества на то, что именно Абу Хадиджа был одним из самых опасных террористов в Ираке и мире.
Как утверждает руководство Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), их силы вместе с иракскими разведывательными и силовыми структурами нанесли авиаудар в провинции Анбар.
Благодаря совместной успешной операции удалось уничтожить "второго по важности лидера ИГИЛ в мире", а также главу глобальных операций группировки.
На результаты этой успешной сделки уже отреагировал американский лидер Дональд Трамп.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-