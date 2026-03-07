Іракські курди вагаються втручатися у війну з Іраном

Іракські курди вирішили не втручатися у війну з Іраном. Вони вважають, що заяви президента США Дональда Трампа про зміну режиму в Тегерані нечіткі, пише з посиланням на представників уряду Іракського Курдистану.
Головні тези:
- Іракські курди вирішили не втручатися у війну з Іраном через нечітку політику президента США і загрози від тегеранських військ.
- У випадку підтримки іранських курдів, іракські курди стикаються з можливими масованими ударами від Тегерану та відсутністю систем протиповітряної оборони.
Курди з Іраку не поспішають починати війну проти Ірану
Іракські курди перебувають під тиском з боку іранських курдів, які хочуть боротися з режимом і вимагають відкрити кордон. У той же час військові Тегерана погрожують їм масованими ударами, якщо вони вирішать допомогти іранським курдам.
За словами чиновника, Іран може завдати серйозної шкоди Іракському Курдистану навіть без гіперзвукових ракет. Він підкреслив, що Тегеран має у своєму розпорядженні величезну кількість ударних дронів Shahed.
У нас немає систем протиповітряної оборони. У нас немає жодних способів збити ці апарати з неба.
Крім того, співрозмовник видання зазначив, що іракські курди не до кінця розуміють, чого хоче домогтися Трамп в Ірані.
Також чиновник розповів журналістам, що Трамп розмовляв з двома іракськими курдськими лідерами після початку війни проти Ірану. Він запевнив, що президент США не намагався заручитися підтримкою.
Говорячи про Ізраїль, чиновник підкреслив, що Єрусалим більш агресивний у цьому питанні.
Він зазначив, що Ізраїль підштовхує іранських курдів до участі у війні проти Тегерана.
Ізраїль хоче знищити нинішній порядок в Ірані і не зупиниться, поки це не відбудеться. Це питання існування.
Співголова курдсько-іранської Партії вільного життя Курдистану Амір Карімі розповів журналістам, що озброєні члени партії вже знаходяться в Ірані. Проте чиновник підкреслив, що вони не повстануть, якщо не отримають підтримку з боку США.
