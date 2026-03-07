Іракські курди вагаються втручатися у війну з Іраном
Іракські курди вагаються втручатися у війну з Іраном

курди
Read in English
Джерело:  Axios

Іракські курди вирішили не втручатися у війну з Іраном. Вони вважають, що заяви президента США Дональда Трампа про зміну режиму в Тегерані нечіткі, пише  з посиланням на представників уряду Іракського Курдистану.

Головні тези:

  • Іракські курди вирішили не втручатися у війну з Іраном через нечітку політику президента США і загрози від тегеранських військ.
  • У випадку підтримки іранських курдів, іракські курди стикаються з можливими масованими ударами від Тегерану та відсутністю систем протиповітряної оборони.

Курди з Іраку не поспішають починати війну проти Ірану

Іракські курди перебувають під тиском з боку іранських курдів, які хочуть боротися з режимом і вимагають відкрити кордон. У той же час військові Тегерана погрожують їм масованими ударами, якщо вони вирішать допомогти іранським курдам.

Курди не повинні бути на вістрі цього конфлікту, - сказав журналістам високопоставлений чиновник Іракського Курдистану.

За словами чиновника, Іран може завдати серйозної шкоди Іракському Курдистану навіть без гіперзвукових ракет. Він підкреслив, що Тегеран має у своєму розпорядженні величезну кількість ударних дронів Shahed.

У нас немає систем протиповітряної оборони. У нас немає жодних способів збити ці апарати з неба.

Крім того, співрозмовник видання зазначив, що іракські курди не до кінця розуміють, чого хоче домогтися Трамп в Ірані.

Звичайно, ми, іракські курди, залишаємося нейтральними, тому що нам не зрозуміла політика США. Йдеться про повну зміну режиму? Або просто про зміну персоналу? За нашою оцінкою, зміна режиму неможлива без введення військ, а ми прогнозуємо, що США не збираються вводити війська.

Також чиновник розповів журналістам, що Трамп розмовляв з двома іракськими курдськими лідерами після початку війни проти Ірану. Він запевнив, що президент США не намагався заручитися підтримкою.

Говорячи про Ізраїль, чиновник підкреслив, що Єрусалим більш агресивний у цьому питанні.

Він зазначив, що Ізраїль підштовхує іранських курдів до участі у війні проти Тегерана.

Ізраїль хоче знищити нинішній порядок в Ірані і не зупиниться, поки це не відбудеться. Це питання існування.

Співголова курдсько-іранської Партії вільного життя Курдистану Амір Карімі розповів журналістам, що озброєні члени партії вже знаходяться в Ірані. Проте чиновник підкреслив, що вони не повстануть, якщо не отримають підтримку з боку США.

