Иракские курды колеблются вмешиваться в войну с Ираном

Иракские курды решили не вмешиваться в войну с Ираном. Они считают, что заявления президента США Дональда Трампа об изменении режима в Тегеране нечетки, пишет со ссылкой на представителей правительства Иракского Курдистана.

Курды из Ирака не спешат начинать войну против Ирана

Иракские курды находятся под давлением со стороны иранских курдов, желающих бороться с режимом и требующих открыть границу. В то же время военные Тегерана угрожают им массированными ударами, если они решат помочь иранским курдам.

Курды не должны быть на острие этого конфликта, — сказал журналистам высокопоставленный чиновник Иракского Курдистана. Поделиться

По словам чиновника, Иран может нанести серьезный ущерб Иракскому Курдистану даже без гиперзвуковых ракет. Он подчеркнул, что Тегеран располагает огромным количеством ударных дронов Shahed.

У нас нет систем противовоздушной обороны. У нас нет никаких способов сбить эти аппараты с неба.

Кроме того, собеседник отметил, что иракские курды не до конца понимают, чего хочет добиться Трамп в Иране.

Конечно, мы, иракские курды, остаемся нейтральными, потому что нам непонятна политика США. Речь идет о полном изменении режима? Или просто об изменении персонала? По нашей оценке, изменение режима невозможно без ввода войск, а мы прогнозируем, что США не собираются вводить войска. Поделиться

Также чиновник рассказал журналистам, что Трамп разговаривал с двумя иракскими курдскими лидерами после начала войны против Ирана. Он заверил, что президент США не пытался заручиться поддержкой.

Говоря об Израиле, чиновник подчеркнул, что Иерусалим более агрессивен в этом вопросе.

Он отметил, что Израиль подталкивает иранских курдов к участию в войне против Тегерана.

Израиль хочет уничтожить нынешний порядок в Иране и не остановится, пока это не произойдет. Это вопрос существования.

Сопредседатель курдско-иранской Партии свободной жизни Курдистана Амир Карими рассказал журналистам, что вооруженные члены партии уже находятся в Иране. Однако чиновник подчеркнул, что они не восстанут, если не получат поддержки со стороны США.