Іран надав США нові пропозиції щодо припинення війни

Іран надав США нову пропозицію щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та припинення війни, а переговори щодо власної ядерної програми пропонує відкласти на пізніший етап.

Про це повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника та обізнані джерела.

Зазначається, що дипломатія зайшла в глухий кут, бо в іранському керівництві існують розбіжності щодо того, які ядерні поступки мають бути на столі переговорів. Іранська пропозиція обходить це питання на шляху до швидшої угоди про відновлення порушеного судноплавства в Ормузькій протоці.

За словами одного з джерел, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі чітко дав зрозуміти пакистанським, єгипетським, турецьким та катарським посередникам протягом вихідних, що всередині іранського керівництва немає консенсусу щодо того, як реагувати на вимоги США.

Вашингтон прагне, щоб Тегеран призупинив збагачення урану щонайменше на десять років і вивіз свій збагачений уран з країни.

Нова пропозиція, надана США через пакистанських посередників, зосереджена на вирішенні кризи щодо Ормузької протоки та блокади США. У межах іранської пропозиції: перемир’я може бути продовжено на тривалий термін або сторони домовляться про остаточне припинення війни.

За пропозицією Тегерану, переговори щодо ядерної програми розпочнуться на пізнішому етапі, після відкриття протоки та зняття блокади.

Білий дім отримав цю пропозицію, але незрозуміло, чи готові США її розглянути.

Це делікатні дипломатичні дискусії, і США не вестимуть переговори через пресу. Як сказав президент, Сполучені Штати тримають карти в руках і укладуть лише таку угоду, яка ставить американський народ на перше місце, ніколи не дозволяючи Ірану мати ядерну зброю, — заявила помічниця речниці Білого дому Олівія Вельс.

Очікується, що президент США Дональд Трамп проведе внутрішню нараду щодо Ірану 27 квітня зі своєю головною командою з національної безпеки та зовнішньої політики, поділилися три американські чиновники.