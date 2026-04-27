Иран предоставил США новые предложения насчет прекращения войны
Иран предоставил США новое предложение о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении войны, а переговоры по собственной ядерной программе предлагает отложить на более поздний этап.

Главные тезисы

Иран хочет открыть Ормузский пролив

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.

Отмечается, что дипломатия зашла в тупик, потому что в иранском руководстве существуют разногласия по поводу того, какие ядерные уступки должны быть на столе переговоров. Иранское предложение обходит этот вопрос на пути к более быстрому соглашению о возобновлении нарушенного судоходства в Ормузском проливе.

По словам одного из источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи четко дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам в течение выходных, что внутри иранского руководства нет консенсуса по поводу того, как реагировать на требования США.

Вашингтон стремится, чтобы Тегеран приостановил обогащение урана минимум на десять лет и вывез свой обогащенный уран из страны.

Новое предложение, предоставленное США через пакистанских посредников, сосредоточено на разрешении кризиса по Ормузскому проливу и блокаде США. В рамках иранского предложения: перемирие может быть продлено на длительный срок или стороны договорятся об окончательном прекращении войны.

По предложению Тегерана, переговоры по ядерной программе начнутся на более позднем этапе, после открытия пролива и снятия блокады.

Белый дом получил это предложение, но неясно, готовы ли США его рассмотреть.

Это деликатные дипломатические дискуссии, и США не будут вести переговоры по прессе. Как сказал президент, Соединенные Штаты держат карты в руках и заключат только такое соглашение, которое ставит американский народ во главу угла, никогда не позволяя Ирану иметь ядерное оружие, — заявила помощница спикера Белого дома Оливия Уэльс.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп проведет внутреннее совещание по Ирану 27 апреля со своей главной командой по национальной безопасности и внешней политике, поделились три американских чиновника.

