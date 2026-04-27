Иран предоставил США новые предложения насчет прекращения войны

Иран предоставил США новое предложение о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении войны, а переговоры по собственной ядерной программе предлагает отложить на более поздний этап.
Главные тезисы
- Вашингтон стремится, чтобы Тегеран приостановил обогащение урана минимум на десять лет и вывез свой обогащенный уран из страны.
Иран хочет открыть Ормузский пролив
Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.
По словам одного из источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи четко дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам в течение выходных, что внутри иранского руководства нет консенсуса по поводу того, как реагировать на требования США.
Новое предложение, предоставленное США через пакистанских посредников, сосредоточено на разрешении кризиса по Ормузскому проливу и блокаде США. В рамках иранского предложения: перемирие может быть продлено на длительный срок или стороны договорятся об окончательном прекращении войны.
По предложению Тегерана, переговоры по ядерной программе начнутся на более позднем этапе, после открытия пролива и снятия блокады.
Белый дом получил это предложение, но неясно, готовы ли США его рассмотреть.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп проведет внутреннее совещание по Ирану 27 апреля со своей главной командой по национальной безопасности и внешней политике, поделились три американских чиновника.
