Іран створив нову ракету та модернізував "шахед" — що відомо

Іран представив нову балістичну ракету і модернізований ударний безпілотник "Шахед-136B". Це сталося на військовому параді 21 вересня.

Що відомо про нову ракету Ірану та “Шахед-136B”

Як зазначається, твердопаливна ракета "Джихад", має дальність польоту 1000 кілометрів (понад 600 миль).

Її розробив та виготовив ​​авіаційно-космічний підрозділ Революційної гвардії Ірану (Корпусу вартових Ісламської революції).

Натомість безпілотник "Шахед-136B" є модернізованою версією "Шахед-136", з новими функціями і дальністю польоту понад 4 000 кілометрів (2 500 миль).

Зброя була продемонстрована на параді в Тегерані в пам'ять про початок ірано-іракської війни 1980-88 років.

Росія отримала партію з сотень іранських ракет

Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд розповів, що наприкінці 2023 року Іран і Росія підписали контракт на постачання сотень ракет, аби Росія здійснювала агресію проти України.

Минулого літа іранський персонал навчав російських військовослужбовців використовувати балістичні ракети ближнього радіуса дії «Проєкт 360».

Цього місяця Росія отримала першу партію із сотень цих ракет, зазначив дипломат.

Максимальна дальність дії ракет становить 120 км, і їх розгортання дає Росії змогу зберігати власні ракети більшої дальності для використання на всій території України, — підкреслив Вуд, додавши, що таким чином Москва має намір вразити більше об'єктів інфраструктури в Україні напередодні зими, — повідомив Роберт Вуд.

Він нагадав, що передача Росії ракет «є доповненням до тисяч безпілотних літальних апаратів, які Іран відправив до Росії з 2022 року і які російські війська використовують з руйнівними наслідками проти цивільного населення та інфраструктури України».

Партнерство між Росією та Іраном не тільки становить загрозу для України та європейської безпеки, а й безпосередньо впливає на дестабілізаційну діяльність Ірану на Близькому Сході й в усьому світі, зауважив Вуд.

Крім того, Росія імпортувала десятки балістичних ракет і понад 18 тис контейнерів із боєприпасами й пов'язаними з ними матеріалами з Північної Кореї, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки, які Росія сама підтримала лише кілька років тому, наголосив американський дипломат.

За його словами, США працюватимуть з Україною, щоб забезпечити її можливостями, необхідними для захисту від російських ракет і атак безпілотників.