Иран создал новую ракету и модернизировал "шахед" — что известно

Иран представил новую баллистическую ракету и модернизированный ударный беспилотник "Шахед-136B". Это произошло на военном параде 21 сентября.

Что известно о новой ракете Ирана и "Шахед-136B"

Как отмечается, твердотопливная ракета "Джихад" имеет дальность полета 1000 километров (свыше 600 миль).

Ее разработало и изготовило авиационно-космическое подразделение Революционной гвардии Ирана (Корпуса стражей Исламской революции).

Беспилотник "Шахед-136B" является модернизированной версией "Шахед-136", с новыми функциями и дальностью полета более 4 000 километров (2 500 миль).

Оружие было продемонстрировано на параде в Тегеране в память о начале ирано-иракской войны 1980-88 годов.

Россия получила партию из сотен иранских ракет

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд рассказал, что в конце 2023 года Иран и Россия подписали контракт на поставку сотен ракет, чтобы Россия совершала агрессию против Украины.

Прошлым летом иранский персонал обучал российских военнослужащих использовать баллистические ракеты ближнего радиуса действия Проект 360.

В этом месяце Россия получила первую партию из сотен этих ракет, отметил дипломат.

Максимальная дальность действия ракет составляет 120 км, и их развертывание позволяет России сохранять собственные ракеты большей дальности для использования на всей территории Украины, — подчеркнул Вуд, добавив, что таким образом Москва намерена поразить больше объектов инфраструктуры в Украине накануне зимы. сообщил Роберт Вуд.

Он напомнил, что передача России ракет является дополнением к тысячам беспилотных летательных аппаратов, которые Иран отправил в Россию с 2022 года и которые российские войска используют с разрушительными последствиями против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

Партнерство между Россией и Ираном не только представляет угрозу Украине и европейской безопасности, но и оказывает непосредственное влияние на дестабилизационную деятельность Ирана на Ближнем Востоке и во всем мире, отметил Вуд.

Кроме того, Россия импортировала десятки баллистических ракет и более 18 тыс. контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами из Северной Кореи, которые являются нарушением резолюций Совета Безопасности, которые Россия сама поддержала лишь несколько лет назад, подчеркнул американский дипломат.

По его словам, США будут работать с Украиной, чтобы обеспечить ее возможностями, необходимыми для защиты от российских ракет и атак беспилотников.