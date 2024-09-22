Иран создал новую ракету и модернизировал "шахед" — что известно

Иран представил новую баллистическую ракету и модернизированный ударный беспилотник "Шахед-136B". Это произошло на военном параде 21 сентября.
Главные тезисы
- Иран представил новую твердотопливную ракету “Джихад” с дальностью полета 1000 километров и модернизированный беспилотник “Шахед-136B” с дальностью более 4000 километров.
- Россия и Иран подписали контракт на поставку ракет, возможно используемых для агрессии против Украины.
- Иран также передал России беспилотные аппараты, которые используются для атак на гражданское население и инфраструктуру Украины.
- Партнерство между Россией и Ираном создает угрозу для европейской безопасности и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.
- Американский постпред при ООН подчеркнул нарушения Россией резолюций Совета Безопасности в связи с импортом ракет и боеприпасов из Северной Кореи.
Что известно о новой ракете Ирана и "Шахед-136B"
Как отмечается, твердотопливная ракета "Джихад" имеет дальность полета 1000 километров (свыше 600 миль).
Ее разработало и изготовило авиационно-космическое подразделение Революционной гвардии Ирана (Корпуса стражей Исламской революции).
Беспилотник "Шахед-136B" является модернизированной версией "Шахед-136", с новыми функциями и дальностью полета более 4 000 километров (2 500 миль).
Оружие было продемонстрировано на параде в Тегеране в память о начале ирано-иракской войны 1980-88 годов.
Россия получила партию из сотен иранских ракет
Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд рассказал, что в конце 2023 года Иран и Россия подписали контракт на поставку сотен ракет, чтобы Россия совершала агрессию против Украины.
Прошлым летом иранский персонал обучал российских военнослужащих использовать баллистические ракеты ближнего радиуса действия Проект 360.
В этом месяце Россия получила первую партию из сотен этих ракет, отметил дипломат.
Максимальная дальность действия ракет составляет 120 км, и их развертывание позволяет России сохранять собственные ракеты большей дальности для использования на всей территории Украины, — подчеркнул Вуд, добавив, что таким образом Москва намерена поразить больше объектов инфраструктуры в Украине накануне зимы. сообщил Роберт Вуд.
Он напомнил, что передача России ракет является дополнением к тысячам беспилотных летательных аппаратов, которые Иран отправил в Россию с 2022 года и которые российские войска используют с разрушительными последствиями против гражданского населения и инфраструктуры Украины.
Партнерство между Россией и Ираном не только представляет угрозу Украине и европейской безопасности, но и оказывает непосредственное влияние на дестабилизационную деятельность Ирана на Ближнем Востоке и во всем мире, отметил Вуд.
Кроме того, Россия импортировала десятки баллистических ракет и более 18 тыс. контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами из Северной Кореи, которые являются нарушением резолюций Совета Безопасности, которые Россия сама поддержала лишь несколько лет назад, подчеркнул американский дипломат.
По его словам, США будут работать с Украиной, чтобы обеспечить ее возможностями, необходимыми для защиты от российских ракет и атак беспилотников.
Напомним, 10 сентября США официально подтвердили информацию о передаче Ираном России баллистических ракет.
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