Іран відкрив прохід танкерів Ормузькою протокою за узгодженим маршрутом

Удень 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока буде відкрити для комерційних суден за узгодженим маршрутом.
Головні тези:
- Іран відкрив Ормузьку протоку для комерційних суден за узгодженим маршрутом.
- Рішення про відкриття протоки призвело до зниження цін на нафту.
- Прохід для суден через Ормузьку протоку оголошений відкритим на період припинення вогню в Лівані.
Іран відкрив Ормузьку протоку
Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим.
Арагчі заявив, що це робиться на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та морських перевезень Ісламської Республіки Іран.
Ціни на нафту пішли вниз після заяв про відкриття Ормузької протоки
