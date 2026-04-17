Іран відкрив прохід танкерів Ормузькою протокою за узгодженим маршрутом

Удень 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока буде відкрити для комерційних суден за узгодженим маршрутом.

Іран відкрив Ормузьку протоку

Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим.

Арагчі заявив, що це робиться на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та морських перевезень Ісламської Республіки Іран.

