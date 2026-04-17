Иран открыл проход танкеров по Ормузскому проливу по согласованному маршруту
Источник:  online.ua

Днем 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт для коммерческих судов по согласованному маршруту.

Главные тезисы

  • Иран открыл Ормузский пролив для танкеров по согласованному маршруту, что привело к понижению цен на нефть.
  • Проход через пролив объявлен открытым на период прекращения огня в Ливане согласно соглашению международных организаций.

Иран открыл Ормузский пролив

Согласно соглашению о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым.

Арагчи заявил, что это делается на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и морских перевозок Исламской Республики Иран.

Цены на нефть пошли вниз после заявлений об открытии Ормузского пролива

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель впервые с 11 марта.

