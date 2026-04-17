Иран открыл проход танкеров по Ормузскому проливу по согласованному маршруту

Днем 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт для коммерческих судов по согласованному маршруту.

Иран открыл Ормузский пролив

Согласно соглашению о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым.

Арагчи заявил, что это делается на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и морских перевозок Исламской Республики Иран.

Цены на нефть пошли вниз после заявлений об открытии Ормузского пролива