Іран відхрестився від будь-яких перемовин зі США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран «не проводив жодних прямих переговорів зі США».

Іран не підтвердив слова Трампа про перемовини

Обговорювалися лише повідомлення, які ми отримали через посередників, про те, що США хочуть вести переговори, — сказав Багаї у коментарі інформагентству «Таснім».

При цьому він стверджує, що "інша сторона... постійно змінює свою позицію", а Іран свою "чітко заявив" від початку.

Матеріали, які отримала іранська сторона від США, «містять надмірні та необґрунтовані вимоги», заявив речник МЗС.

Він додав, що Іран не брав участі в зустрічах, які проводить Пакистан.

Напередодні президент США заявив, що Іран погодився з більшістю з 15 пунктів переліку вимог, який Вашингтон раніше передав Тегерану. За словами Трампа, переговори тривають як напряму, так і через посередників.

План, переданий Ірану через Пакистан, передбачає, зокрема, відмову Тегерана від створення ядерної зброї, передачу високозбагаченого урану Сполученим Штатам, обмеження оборонних можливостей, відкриття Ормузької протоки.