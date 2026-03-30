Іран відхрестився від будь-яких перемовин зі США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран «не проводив жодних прямих переговорів зі США».
Головні тези:
- Іран не підтвердив проведення прямих переговорів зі США.
- Місія Пакистану як посередника у веденні переговорів між Іраном та США викликала суперечки.
Іран не підтвердив слова Трампа про перемовини
При цьому він стверджує, що "інша сторона... постійно змінює свою позицію", а Іран свою "чітко заявив" від початку.
Матеріали, які отримала іранська сторона від США, «містять надмірні та необґрунтовані вимоги», заявив речник МЗС.
Він додав, що Іран не брав участі в зустрічах, які проводить Пакистан.
План, переданий Ірану через Пакистан, передбачає, зокрема, відмову Тегерана від створення ядерної зброї, передачу високозбагаченого урану Сполученим Штатам, обмеження оборонних можливостей, відкриття Ормузької протоки.
Пакистан заявив про готовність надати майданчик для переговорів між США й Іраном та сприяти їх проведенню найближчими днями.
