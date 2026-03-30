Иран открестился от любых переговоров со США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран «не проводил никаких прямых переговоров с США».
Главные тезисы
- Иран утверждает, что не проводил прямых переговоров со США и не подтверждает участие в переговорах через посредников.
- Стороны не согласовались по пунктам перечня требований для возможных переговоров, сообщенных США.
Иран не подтвердил слова Трампа о переговорах
При этом он утверждает, что "другая сторона... постоянно меняет свою позицию", а Иран свою "четко заявил" с самого начала.
Материалы, полученные иранской стороной от США, «содержат чрезмерные и необоснованные требования», заявил спикер МИД.
Он добавил, что Иран не принимал участия во встречах, проводимых Пакистаном.
План, переданный Ирану через Пакистан, предусматривает, в частности, отказ Тегерана от ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана Соединенным Штатам, ограничение оборонных возможностей, открытие Ормузского пролива.
Пакистан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров между США и Ираном и содействовать их проведению в ближайшие дни.
