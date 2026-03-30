Иран открестился от любых переговоров со США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран «не проводил никаких прямых переговоров с США».

Иран не подтвердил слова Трампа о переговорах

Обсуждались только сообщения, полученные через посредников, о том, что США хотят вести переговоры, — сказал Багаи в комментарии информагентству «Тасним».

При этом он утверждает, что "другая сторона... постоянно меняет свою позицию", а Иран свою "четко заявил" с самого начала.

Материалы, полученные иранской стороной от США, «содержат чрезмерные и необоснованные требования», заявил спикер МИД.

Он добавил, что Иран не принимал участия во встречах, проводимых Пакистаном.

Накануне президент США заявил, что Иран согласился с большинством из 15 пунктов перечня требований, которые Вашингтон ранее передал Тегерану. По словам Трампа, переговоры продолжаются как напрямую, так и через посредников.

План, переданный Ирану через Пакистан, предусматривает, в частности, отказ Тегерана от ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана Соединенным Штатам, ограничение оборонных возможностей, открытие Ормузского пролива.