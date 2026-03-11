Іран завдав ударів по трьох танкерах в Ормузькій протоці

11 березня щонайменше три вантажні судна були вражені невідомими снарядами в Ормузькій протоці, одне судно загорілося, а екіпажі евакуювали, оскільки морська влада розпочала розслідування інцидентів.

Іран атакував танкери з нафтою в Ормузькій протоці

Пізніше ВМС Таїланду ідентифікували судно як «Маюрі Нарі», заявивши, що на нього було здійснено напад під час транзиту через Ормузьку протоку.

Одне з трьох суден, які потрапили під удар в Ормузькій протоці — між берегами Ірану та Оману — це танкер грецького власника.

Судно, ідентифіковане як Star Gwyneth водотоннажністю 83 тис тонн під прапором Маршаллових островів, експлуатується Star Bulk Carriers, компанією, що котирується на нью-йоркській біржі та керує флотом з понад 130 одиниць.

Ще одне судно — ONE Majesty під прапором Японії, що експлуатується компанією Mitsui OSK Lines. Поширити

Повідомлень про жертв удару не надходило.

Міністерство морських справ Греції раніше випустило термінове попередження грецьким судноплавним компаніям та капітанам суден про можливе мінування Ормузької протоки на тлі атак США та Ізраїлю на Іран.

Речник штаб-квартири іранської армії Хатам-аль-Анбія заявив, що вони не дозволять навіть одному літру нафти пройти через Ормузьку протоку на благо США та їхніх союзників, попереджаючи, що ціни на нафту не можна штучно утримувати низькими.