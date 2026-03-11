Іран завдав ударів по трьох танкерах в Ормузькій протоці
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран завдав ударів по трьох танкерах в Ормузькій протоці

танкер
Джерело:  Clash Report

11 березня щонайменше три вантажні судна були вражені невідомими снарядами в Ормузькій протоці, одне судно загорілося, а екіпажі евакуювали, оскільки морська влада розпочала розслідування інцидентів.

Головні тези:

  • 11 березня три вантажні судна були атаковані у Ормузькій протоці, одне з них загорілося, а екіпажі евакуювали.
  • У результаті нападу постраждали танкери грецького та японського власників, без жертв серед екіпажів.

Іран атакував танкери з нафтою в Ормузькій протоці

Пізніше ВМС Таїланду ідентифікували судно як «Маюрі Нарі», заявивши, що на нього було здійснено напад під час транзиту через Ормузьку протоку.

Одне з трьох суден, які потрапили під удар в Ормузькій протоці — між берегами Ірану та Оману — це танкер грецького власника.

Судно, ідентифіковане як Star Gwyneth водотоннажністю 83 тис тонн під прапором Маршаллових островів, експлуатується Star Bulk Carriers, компанією, що котирується на нью-йоркській біржі та керує флотом з понад 130 одиниць.

Ще одне судно — ONE Majesty під прапором Японії, що експлуатується компанією Mitsui OSK Lines.

Повідомлень про жертв удару не надходило.

Міністерство морських справ Греції раніше випустило термінове попередження грецьким судноплавним компаніям та капітанам суден про можливе мінування Ормузької протоки на тлі атак США та Ізраїлю на Іран.

Речник штаб-квартири іранської армії Хатам-аль-Анбія заявив, що вони не дозволять навіть одному літру нафти пройти через Ормузьку протоку на благо США та їхніх союзників, попереджаючи, що ціни на нафту не можна штучно утримувати низькими.

Готуйтеся до 200 дол за барель, — цинічно додав Хатам-аль-Анбія

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче ввести війська США до Ірану — інсайдери
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський попередив, що Путін може ввести російські війська в Іран
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп намагається втягнути Румунію у війну з Іраном — інсайдери
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?