Иран нанес удары по трем танкерам в Ормузском проливе

11 марта по меньшей мере три грузовых судна были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе, одно судно загорелось, а экипажи эвакуировали, поскольку морские власти приступили к расследованию инцидентов.

Иран атаковал танкеры с нефтью в Ормузском проливе

Позже ВМС Таиланда идентифицировали судно как «Маюри Нари», заявив, что на него было совершено нападение во время транзита через Ормузский пролив.

Одно из трех судов, попавших под удар в Ормузском проливе — между берегами Ирана и Омана — танкер греческого владельца.

Судно, идентифицированное как Star Gwyneth водоизмещением 83 тыс тонн под флагом Маршалловых островов, эксплуатируется Star Bulk Carriers, котируемой на нью-йоркской бирже компанией и управляющей флотом из более 130 единиц.

Еще одно судно — ONE Majesty под флагом Японии, эксплуатируемое компанией Mitsui OSK Lines. Поделиться

Сообщений о жертвах удара не поступало.

Министерство морских дел Греции ранее выпустило срочное предупреждение греческим судоходным компаниям и капитанам судов о возможном минировании Ормузского пролива на фоне атак США и Израиля на Иран.

Представитель штаб-квартиры иранской армии Хатам-аль-Анбия заявил, что они не позволят даже одному литру нефти пройти через Ормузский пролив во благо США и их союзников, предупреждая, что цены на нефть нельзя искусственно удерживать низкими.