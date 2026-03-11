Иран нанес удары по трем танкерам в Ормузском проливе

11 марта по меньшей мере три грузовых судна были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе, одно судно загорелось, а экипажи эвакуировали, поскольку морские власти приступили к расследованию инцидентов.
Главные тезисы
- 11 марта три грузовых судна были атакованы в Ормузском проливе, вызвав возгорание и эвакуацию экипажей.
- В результате нападения пострадали танкеры греческого и японского владельцев, но без жертв среди экипажей.
Иран атаковал танкеры с нефтью в Ормузском проливе
Позже ВМС Таиланда идентифицировали судно как «Маюри Нари», заявив, что на него было совершено нападение во время транзита через Ормузский пролив.
Одно из трех судов, попавших под удар в Ормузском проливе — между берегами Ирана и Омана — танкер греческого владельца.
Судно, идентифицированное как Star Gwyneth водоизмещением 83 тыс тонн под флагом Маршалловых островов, эксплуатируется Star Bulk Carriers, котируемой на нью-йоркской бирже компанией и управляющей флотом из более 130 единиц.
Сообщений о жертвах удара не поступало.
Министерство морских дел Греции ранее выпустило срочное предупреждение греческим судоходным компаниям и капитанам судов о возможном минировании Ормузского пролива на фоне атак США и Израиля на Иран.
Представитель штаб-квартиры иранской армии Хатам-аль-Анбия заявил, что они не позволят даже одному литру нефти пройти через Ормузский пролив во благо США и их союзников, предупреждая, что цены на нефть нельзя искусственно удерживать низкими.
