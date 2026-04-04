Іран знищив унікальний американський "летючий танк"
США втратили A-10 Thunderbolt II
Джерело:  online.ua

Західні аналітики дійшли висновку, що війна на Близькому Сході ввійшла в нову фазу, адже США почали втрачати ще більше своєї дорогоцінної зброї та техніки. Новою “жертвою” іранського режиму став американський штурмовик A-10 Thunderbolt II. Його також доволі часто називають “танком, що літає”.

Головні тези:

  • Це єдиний літак США, який створили спеціально для безпосередньої підтримки наземних військ.
  • Головним “козирем” A-10 вважають 30-мм гармату GAU-8/A, яка здатна випускати до 3900 пострілів на хвилину.

Як зазначає видання  Komputer Świat, йдеться про унікального американського штурмовика, який досі не має прямого наступника.

Іранський режим зміг його збити у районі Кувейту.

Згідно з останніми даними, літак міг бути уражений іранською протиповітряною обороною.

Пілот встиг катапультуватися і був евакуйований — його життю нічого не загрожує.

У мережі почали активно поширювати відео нібито моменту знищення A-10.

Попри це, на переконання аналітиків, очевидці зняли ураження безпілотника MQ-9 Reaper, який також брав участь у пошуках екіпажу F-15E.

A-10 Thunderbolt II, відомий як "літаючий танк", є єдиним американським літаком, створеним спеціально для безпосередньої підтримки наземних військ. Його конструкція дозволяє витримувати значні пошкодження: літак може повертатися на базу навіть із серйозними ушкодженнями корпусу, одним двигуном або частково зруйнованим крилом.

