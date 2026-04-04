Іран знищив унікальний американський "летючий танк"

Західні аналітики дійшли висновку, що війна на Близькому Сході ввійшла в нову фазу, адже США почали втрачати ще більше своєї дорогоцінної зброї та техніки. Новою “жертвою” іранського режиму став американський штурмовик A-10 Thunderbolt II. Його також доволі часто називають “танком, що літає”.

Як зазначає видання Komputer Świat, йдеться про унікального американського штурмовика, який досі не має прямого наступника.

Іранський режим зміг його збити у районі Кувейту.

Згідно з останніми даними, літак міг бути уражений іранською протиповітряною обороною.

Пілот встиг катапультуватися і був евакуйований — його життю нічого не загрожує.

У мережі почали активно поширювати відео нібито моменту знищення A-10.

Попри це, на переконання аналітиків, очевидці зняли ураження безпілотника MQ-9 Reaper, який також брав участь у пошуках екіпажу F-15E.