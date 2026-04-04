Іран знищив унікальний американський "летючий танк"

Західні аналітики дійшли висновку, що війна на Близькому Сході ввійшла в нову фазу, адже США почали втрачати ще більше своєї дорогоцінної зброї та техніки. Новою “жертвою” іранського режиму став американський штурмовик A-10 Thunderbolt II. Його також доволі часто називають “танком, що літає”.
Головні тези:
- Це єдиний літак США, який створили спеціально для безпосередньої підтримки наземних військ.
- Головним “козирем” A-10 вважають 30-мм гармату GAU-8/A, яка здатна випускати до 3900 пострілів на хвилину.
США втратили A-10 Thunderbolt II
Як зазначає видання Komputer Świat, йдеться про унікального американського штурмовика, який досі не має прямого наступника.
Іранський режим зміг його збити у районі Кувейту.
Згідно з останніми даними, літак міг бути уражений іранською протиповітряною обороною.
Пілот встиг катапультуватися і був евакуйований — його життю нічого не загрожує.
У мережі почали активно поширювати відео нібито моменту знищення A-10.
Попри це, на переконання аналітиків, очевидці зняли ураження безпілотника MQ-9 Reaper, який також брав участь у пошуках екіпажу F-15E.
