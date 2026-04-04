Иран уничтожил уникальный американский "летающий танк"
Источник:  online.ua

Западные аналитики пришли к выводу, что война на Ближнем Востоке вошла в новую фазу, ведь США начали терять еще больше своего драгоценного оружия и техники. Новой “жертвой” иранского режима стал американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Его также довольно часто называют "летающим танком".

Главные тезисы

  • Это единственный самолет США, созданный специально для непосредственной поддержки наземных войск.
  • Главным "козырем" A-10 считают 30-мм пушку GAU-8/A, которая способна выпускать до 3900 выстрелов в минуту.

США потеряли A-10 Thunderbolt II

Как отмечает издание Komputer Świat, речь идет об уникальном американском штурмовике, который до сих пор не имеет прямого преемника.

Иранский режим смог его сбить в районе Кувейта.

Согласно последним данным, самолет мог быть поражен иранской противовоздушной обороной.

Пилот успел катапультироваться и был эвакуирован — его жизни ничего не угрожает.

В сети начали активно распространять видео якобы момента уничтожения A-10.

Несмотря на это, по убеждению аналитиков, очевидцы сняли поражение беспилотника MQ-9 Reaper, также участвовавшего в поисках экипажа F-15E.

A-10 Thunderbolt II, известный как "летающий танк", является единственным американским самолетом, созданным специально для непосредственной поддержки наземных войск. Его конструкция позволяет выдерживать значительные повреждения: самолет может возвращаться на базу даже с серьезными повреждениями корпуса, одним двигателем или частично разрушенным крылом.

