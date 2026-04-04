Иран уничтожил уникальный американский "летающий танк"

Западные аналитики пришли к выводу, что война на Ближнем Востоке вошла в новую фазу, ведь США начали терять еще больше своего драгоценного оружия и техники. Новой “жертвой” иранского режима стал американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Его также довольно часто называют "летающим танком".

США потеряли A-10 Thunderbolt II

Как отмечает издание Komputer Świat, речь идет об уникальном американском штурмовике, который до сих пор не имеет прямого преемника.

Иранский режим смог его сбить в районе Кувейта.

Согласно последним данным, самолет мог быть поражен иранской противовоздушной обороной.

Пилот успел катапультироваться и был эвакуирован — его жизни ничего не угрожает.

В сети начали активно распространять видео якобы момента уничтожения A-10.

Несмотря на это, по убеждению аналитиков, очевидцы сняли поражение беспилотника MQ-9 Reaper, также участвовавшего в поисках экипажа F-15E.