Иран уничтожил уникальный американский "летающий танк"

Западные аналитики пришли к выводу, что война на Ближнем Востоке вошла в новую фазу, ведь США начали терять еще больше своего драгоценного оружия и техники. Новой “жертвой” иранского режима стал американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Его также довольно часто называют "летающим танком".
Главные тезисы
- Это единственный самолет США, созданный специально для непосредственной поддержки наземных войск.
- Главным "козырем" A-10 считают 30-мм пушку GAU-8/A, которая способна выпускать до 3900 выстрелов в минуту.
США потеряли A-10 Thunderbolt II
Как отмечает издание Komputer Świat, речь идет об уникальном американском штурмовике, который до сих пор не имеет прямого преемника.
Иранский режим смог его сбить в районе Кувейта.
Согласно последним данным, самолет мог быть поражен иранской противовоздушной обороной.
Пилот успел катапультироваться и был эвакуирован — его жизни ничего не угрожает.
В сети начали активно распространять видео якобы момента уничтожения A-10.
Несмотря на это, по убеждению аналитиков, очевидцы сняли поражение беспилотника MQ-9 Reaper, также участвовавшего в поисках экипажа F-15E.
