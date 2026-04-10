Іранські атаки зупинили роботу НПЗ двох нафтогігантів у Саудівській Аравії

Виробництво на нафтопереробному заводі, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco, було зупинене після атак на цей об'єкт цього тижня.
Головні тези:
- Іранські атаки спричинили зупинку роботи на нафтопереробних заводах у Саудівській Аравії.
- Атаковані підприємства включають завод Satorp, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco.
Іран своїми атаками зупинив роботу кількох НПЗ Саудівської Аравії
Під час атаки на підприємство в Саудівській Аравії було пошкоджено одну з двох технологічних ліній нафтопереробного заводу Satorp.
Завод зупинили як запобіжний захід, а оцінка завданих пошкоджень триває, повідомила TotalEnergies.
Під час конфлікту з Іраном також були атаковані саудівські нафтопереробні заводи в Рас-Танурі, Янбу та Ер-Ріяді.
5 квітня нафтовий сектор Кувейту зазнав серії атак: удари безпілотників Ірану спричинили пожежі на діючих об'єктах його нафтопереробного підрозділу та нафтохімічного підприємства.
8 квітня Іран атакував дроном трубопровід "Схід-Захід" в Саудівській Аравії, що перекачував нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-