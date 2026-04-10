Іранські атаки зупинили роботу НПЗ двох нафтогігантів у Саудівській Аравії
Джерело:  The Financial Times

Виробництво на нафтопереробному заводі, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco, було зупинене після атак на цей об'єкт цього тижня.

  • Іранські атаки спричинили зупинку роботи на нафтопереробних заводах у Саудівській Аравії.
  • Атаковані підприємства включають завод Satorp, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco.

Під час атаки на підприємство в Саудівській Аравії було пошкоджено одну з двох технологічних ліній нафтопереробного заводу Satorp.

Завод зупинили як запобіжний захід, а оцінка завданих пошкоджень триває, повідомила TotalEnergies.

Під час конфлікту з Іраном також були атаковані саудівські нафтопереробні заводи в Рас-Танурі, Янбу та Ер-Ріяді.

По інший бік затоки під удари США та Ізраїлю також потрапили кілька іранських нафтових активів, зокрема нафтопереробні заводи.

5 квітня нафтовий сектор Кувейту зазнав серії атак: удари безпілотників Ірану спричинили пожежі на діючих об'єктах його нафтопереробного підрозділу та нафтохімічного підприємства.

8 квітня Іран атакував дроном трубопровід "Схід-Захід" в Саудівській Аравії, що перекачував нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря.

