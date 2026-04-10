Іранські атаки зупинили роботу НПЗ двох нафтогігантів у Саудівській Аравії

Виробництво на нафтопереробному заводі, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco, було зупинене після атак на цей об'єкт цього тижня.

Іран своїми атаками зупинив роботу кількох НПЗ Саудівської Аравії

Під час атаки на підприємство в Саудівській Аравії було пошкоджено одну з двох технологічних ліній нафтопереробного заводу Satorp.

Завод зупинили як запобіжний захід, а оцінка завданих пошкоджень триває, повідомила TotalEnergies.

Під час конфлікту з Іраном також були атаковані саудівські нафтопереробні заводи в Рас-Танурі, Янбу та Ер-Ріяді.

По інший бік затоки під удари США та Ізраїлю також потрапили кілька іранських нафтових активів, зокрема нафтопереробні заводи.

5 квітня нафтовий сектор Кувейту зазнав серії атак: удари безпілотників Ірану спричинили пожежі на діючих об'єктах його нафтопереробного підрозділу та нафтохімічного підприємства.