Иранские атаки остановили работу НПЗ двух нефтегигантов в Саудовской Аравии
Категория
Экономика
Дата публикации

НПЗ
Read in English
Читати українською
Источник:  The Financial Times

Производство на принадлежащем TotalEnergies и Saudi Aramco нефтеперерабатывающем заводе было остановлено после атак на этот объект на этой неделе.

Главные тезисы

  • Иранские атаки привели к полной остановке работы на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies и Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
  • Повреждения на нефтеперерабатывающем заводе Satorp были нанесены в ходе атаки, что привело к принятию решения о его остановке для проведения оценки ущерба.

Иран своими атаками остановил работу нескольких НПЗ Саудовской Аравии

Во время атаки на предприятие в Саудовской Аравии была повреждена одна из двух технологических линий нефтеперерабатывающего завода Satorp.

Завод остановили как меру пресечения, а оценка нанесенных повреждений продолжается, сообщила TotalEnergies.

В ходе конфликта с Ираном также были атакованы саудовские нефтеперерабатывающие заводы в Рас-Тануре, Янбу и Эр-Рияде.

По другую сторону залива под удары США и Израиля также попали несколько иранских нефтяных активов, включая нефтеперерабатывающие заводы.

5 апреля нефтяной сектор Кувейта подвергся серии атак: удары беспилотников Ирана повлекли за собой пожары на действующих объектах его нефтеперерабатывающего подразделения и нефтехимического предприятия.

8 апреля Иран атаковал дроном трубопровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, перекачивавший нефть с побережья Персидского залива в Красное море.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон раскрыл боевые потери США в войне против Ирана
США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Пентагона обманывает Трампа отчетами о войне в Иране
Хегсет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские специалисты уничтожали иранские "шахеды" на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, что украинские специалисты делают на Ближнем Востоке

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?