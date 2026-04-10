Иранские атаки остановили работу НПЗ двух нефтегигантов в Саудовской Аравии

Производство на принадлежащем TotalEnergies и Saudi Aramco нефтеперерабатывающем заводе было остановлено после атак на этот объект на этой неделе.
Главные тезисы
- Иранские атаки привели к полной остановке работы на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies и Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
- Повреждения на нефтеперерабатывающем заводе Satorp были нанесены в ходе атаки, что привело к принятию решения о его остановке для проведения оценки ущерба.
Иран своими атаками остановил работу нескольких НПЗ Саудовской Аравии
Во время атаки на предприятие в Саудовской Аравии была повреждена одна из двух технологических линий нефтеперерабатывающего завода Satorp.
Завод остановили как меру пресечения, а оценка нанесенных повреждений продолжается, сообщила TotalEnergies.
В ходе конфликта с Ираном также были атакованы саудовские нефтеперерабатывающие заводы в Рас-Тануре, Янбу и Эр-Рияде.
5 апреля нефтяной сектор Кувейта подвергся серии атак: удары беспилотников Ирана повлекли за собой пожары на действующих объектах его нефтеперерабатывающего подразделения и нефтехимического предприятия.
8 апреля Иран атаковал дроном трубопровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, перекачивавший нефть с побережья Персидского залива в Красное море.
