Иранские атаки остановили работу НПЗ двух нефтегигантов в Саудовской Аравии

Производство на принадлежащем TotalEnergies и Saudi Aramco нефтеперерабатывающем заводе было остановлено после атак на этот объект на этой неделе.

Иран своими атаками остановил работу нескольких НПЗ Саудовской Аравии

Во время атаки на предприятие в Саудовской Аравии была повреждена одна из двух технологических линий нефтеперерабатывающего завода Satorp.

Завод остановили как меру пресечения, а оценка нанесенных повреждений продолжается, сообщила TotalEnergies.

В ходе конфликта с Ираном также были атакованы саудовские нефтеперерабатывающие заводы в Рас-Тануре, Янбу и Эр-Рияде.

По другую сторону залива под удары США и Израиля также попали несколько иранских нефтяных активов, включая нефтеперерабатывающие заводы.

5 апреля нефтяной сектор Кувейта подвергся серии атак: удары беспилотников Ирана повлекли за собой пожары на действующих объектах его нефтеперерабатывающего подразделения и нефтехимического предприятия.