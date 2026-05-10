Ірландія розробляє програму повернення українців на батьківщину

Згідно з даними видання The Times, ірландська влада активно створює нову стратегію підтримки українців, яка передбачає, що основні фінансові виплати будуть доступні лише після їхнього фізичного повернення в Україну.

Що відом про новий план Ірландії

Як вдалося дізнатися журналістам, програма добровільного повернення матиме "обмежений та фіксований термін".

Окрім того, вказано, що вона стартує після завершення дії директиви Європейського союзу про тимчасовий захист.

У меморандумі для Кабінету міністрів Ірландії йдеться про те, що пакет підтримки буде націлений на допомогу у покритті витрат, реінтеграцію та відновлення життя в Україні.

Фактично головною умовою буде те, що отримати ці кошти біженці зможуть тільки тоді, коли повернуться на батьківщину для постійного проживання.

Нова стратегія загалом передбачає, що влада Ірландії має намір покривати витрати на переліт, але великі суми виплачуватимуть лише після підтвердження постійного проживання в Україні.

Ба більше, вказано, що вже у жовтні розмір щомісячної виплати за проживання в Ірландії буде скорочено з 600 до 400 євро.