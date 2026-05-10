Ирландия разрабатывает программу возвращения украинцев на родину
Источник:  The Times

Согласно данным издания The Times, ирландские власти активно создают новую стратегию поддержки украинцев, которая предусматривает, что основные финансовые выплаты будут доступны только после их физического возвращения в Украину.

Главные тезисы

  • В скором времени также стартует "специально разработанная альтернативная программа разрешений".
  • Речь идет о возможности остаться в стране, вероятно, по схеме, похожей на разрешения на трудоустройство.

Как удалось узнать журналистам, у программы добровольного возвращения будет "ограниченный и фиксированный срок".

Кроме того, указано, что она стартует после завершения действия директивы Европейского союза о временной защите.

В меморандуме для Кабинета министров Ирландии указано, что пакет поддержки будет нацелен на помощь в покрытии расходов, реинтеграции и восстановлении жизни в Украине.

Фактически главным условием будет то, что получить эти средства беженцы могут только тогда, когда вернутся на родину для постоянного проживания.

Новая стратегия в целом предполагает, что власти Ирландии намерены покрывать расходы на перелет, но большие суммы будут выплачиваться только после подтверждения постоянного проживания в Украине.

Более того, указано, что уже в октябре размер ежемесячной выплаты за проживание в Ирландии будет сокращен с 600 до 400 евро.

