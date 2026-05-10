Ирландия разрабатывает программу возвращения украинцев на родину

Согласно данным издания The Times, ирландские власти активно создают новую стратегию поддержки украинцев, которая предусматривает, что основные финансовые выплаты будут доступны только после их физического возвращения в Украину.

Что известно о новом плане Ирландии

Как удалось узнать журналистам, у программы добровольного возвращения будет "ограниченный и фиксированный срок".

Кроме того, указано, что она стартует после завершения действия директивы Европейского союза о временной защите.

В меморандуме для Кабинета министров Ирландии указано, что пакет поддержки будет нацелен на помощь в покрытии расходов, реинтеграции и восстановлении жизни в Украине.

Фактически главным условием будет то, что получить эти средства беженцы могут только тогда, когда вернутся на родину для постоянного проживания.

Новая стратегия в целом предполагает, что власти Ирландии намерены покрывать расходы на перелет, но большие суммы будут выплачиваться только после подтверждения постоянного проживания в Украине.

Более того, указано, что уже в октябре размер ежемесячной выплаты за проживание в Ирландии будет сокращен с 600 до 400 евро.