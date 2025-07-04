Історична угода. Україна відкриватиме оборонні виробництва у Данії

Україна та Данія підписали угоду, яка дає можливість українським виробникам ОПК експортувати технології.
Головні тези:
- Підписання історичної угоди між Україною та Данією щодо спільного виробництва оборонної техніки стало кроком до посилення міжнародної співпраці в області оборонної промисловості.
- Угода дозволяє українським виробникам експортувати власні технології для виробництва зброї та постачання до українського війська.
- Герман Сметанін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, наголосив на важливості цієї угоди для українського оборонної промисловості.
Україна відкриватиме оборонні виробництва у Данії
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Сьогодні в Копенгагені ми з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.
За словами міністра, рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями, а сьогодні стала першою країною, куди "Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська".
25 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та повідомив, що Україна та Данія запустять спільне виробництво зброї.
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