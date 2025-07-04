Историческое соглашение. Украина будет открывать оборонные производства в Дании

Украина будет открывать оборонные производства в Дании

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бедсковым подписали историческое соглашение. Она открывает путь для создания украинских оборонных производств на территории Дании.

По словам министра, год назад Дания первой начала финансировать производство оружия украинскими компаниями, а сегодня стала первой страной, куда "Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и снабжения украинской армии".

Это уникальный кейс международной кооперации для украинского ОПК. Герман Сметанин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

25 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и сообщил, что Украина и Дания запустят совместное производство оружия.