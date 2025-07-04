Историческое соглашение. Украина будет открывать оборонные производства в Дании

Украина и Дания подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям ОПК экспортировать технологии.
Главные тезисы
- Подписание соглашения между Украиной и Данией о совместном производстве оборонной техники укрепило международное сотрудничество в области оборонной промышленности.
- Украинским производителям открылась возможность экспортировать собственные технологии для производства оружия и снабжения украинской армии.
- Соглашение позволяет создавать украинские оборонные производства на территории Дании, что является уникальным кейсом международной кооперации для украинского ОПК.
Украина будет открывать оборонные производства в Дании
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бедсковым подписали историческое соглашение. Она открывает путь для создания украинских оборонных производств на территории Дании.
По словам министра, год назад Дания первой начала финансировать производство оружия украинскими компаниями, а сегодня стала первой страной, куда "Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и снабжения украинской армии".
25 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и сообщил, что Украина и Дания запустят совместное производство оружия.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-