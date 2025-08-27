ІТ-сектор РФ переживає масштабну системну кризу — які причини

Російський ІТ-сектор на тлі санкційної ізоляції та втрати доступу до західних технологій переживає системну кризу.

Російський ІТ-сектор знаходиться на межі краху

За останні три роки країну залишили понад 20 тисяч ІТ-фахівців, а повернення кадрів майже не відбувається — щороку повертаються лише близько 300 спеціалістів.

Як зазначається, раніше іноземні ІТ-кадри забезпечували до 20% приросту персоналу в російських компаніях. У 2024 році цей показник впав до критичних 0,4%.

Відтік кваліфікованих працівників призводить до деградації галузі, зокрема компанії змушені заміщувати експертів внутрішнім резервом, який часто не відповідає професійним стандартам.

Паралельно з кадровою кризою посилюється репресивний тиск. Мосгорсуд засудив колишнього програміста «Яндекса» Сергія Ірина до 15 років ув’язнення за переказ $500 українському фонду «Повернись живим», звинувативши його у державній зраді. Подібні кейси створюють атмосферу страху серед ІТ-спільноти.

За даними розвідки, на тлі санкційної ізоляції, втрати доступу до західних технологій та зростання кіберзагроз російська ІТ-індустрія опинилася в структурному занепаді.