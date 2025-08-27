ІТ-сектор РФ переживає масштабну системну кризу — які причини

Російський ІТ-сектор на тлі санкційної ізоляції та втрати доступу до західних технологій переживає системну кризу.
Головні тези:
- Понад 20 тисяч ІТ-фахівців залишили Росію за останні три роки, при цьому лише близько 300 спеціалістів повертаються щороку.
- Відтік кадрів приводить до деградації галузі, оскільки компанії змушені заміщувати експертів низьким рівнем внутрішнього резерву.
- Російська ІТ-індустрія опинилася в структурному занепаді через санкційну ізоляцію та втрату доступу до західних технологій.
Російський ІТ-сектор знаходиться на межі краху
За останні три роки країну залишили понад 20 тисяч ІТ-фахівців, а повернення кадрів майже не відбувається — щороку повертаються лише близько 300 спеціалістів.
Відтік кваліфікованих працівників призводить до деградації галузі, зокрема компанії змушені заміщувати експертів внутрішнім резервом, який часто не відповідає професійним стандартам.
Паралельно з кадровою кризою посилюється репресивний тиск. Мосгорсуд засудив колишнього програміста «Яндекса» Сергія Ірина до 15 років ув’язнення за переказ $500 українському фонду «Повернись живим», звинувативши його у державній зраді. Подібні кейси створюють атмосферу страху серед ІТ-спільноти.
За даними розвідки, на тлі санкційної ізоляції, втрати доступу до західних технологій та зростання кіберзагроз російська ІТ-індустрія опинилася в структурному занепаді.
