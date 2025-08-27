IT-сектор РФ переживает масштабный системный кризис — какие причины

Российский ИТ-сектор на фоне санкционной изоляции и потери доступа к западным технологиям переживает системный кризис.
Главные тезисы
- Системный кризис в российском IT-секторе обусловлен санкционной изоляцией и потерей доступа к западным технологиям.
- Отток более 20 тысяч IT-специалистов за последние три года приводит к деградации отрасли и неэффективной замене кадров.
- Уменьшение притока иностранных кадров до критических 0,4% в 2024 году сказывается на развитии российских IT-компаний.
Российский IT-сектор находится на грани краха
За последние три года страну покинули более 20 тысяч IT-специалистов, а возвращения кадров почти не происходит — ежегодно возвращаются около 300 специалистов.
Отток квалифицированных работников приводит к деградации отрасли, в частности, компании вынуждены замещать экспертов внутренним резервом, который часто не соответствует профессиональным стандартам.
Параллельно с кадровым кризисом усиливается репрессивное давление. Мосгорсуд приговорил бывшего программиста «Яндекса» Сергея Ирина к 15 годам заключения за перевод $500 украинскому фонду «Вернись живым», обвинив его в государственной измене. Подобные кейсы создают атмосферу страха среди IT-сообщества.
По данным разведки, на фоне санкционной изоляции, потери доступа к западным технологиям и росту киберугроз российская IT-индустрия оказалась в структурном упадке.
