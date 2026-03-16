Ізраїль розпочав наземні операції проти терористів "Хезболли" на півдні Лівану
Армія оборони Ізраїлю заявила 16 березня, що останніми днями війська 91-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану, спрямовані на посилення передової оборонної зони.

Головні тези:

  • Армія оборони Ізраїлю розпочала наземні операції на півдні Лівану проти терористів Хезболли.
  • Операція спрямована на посилення передової оборонної зони та ліквідацію терористичної інфраструктури в районі.

ЦАХАЛ проводить військову операцію на півдні Лівану

Ця діяльність є частиною ширших оборонних зусиль зі створення та посилення передової оборонної позиції, що включає демонтаж терористичної інфраструктури та ліквідацію терористів, що діють у цьому районі, з метою усунення загроз та створення додаткового рівня безпеки для жителів півночі Ізраїлю.

До введення військ у цей район Армія оборони Ізраїлю завдала ударів, використовуючи як артилерію, так і ВПС Ізраїлю, по численних терористичних цілях, щоб пом'якшити загрози в оперативному середовищі.

Водночас солдати Армії оборони Ізраїлю продовжують виконувати оборонні місії для захисту ізраїльських громад у Галілеї.

Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме рішуче діяти проти терористичної організації "Хезболла", яка вирішила приєднатися до бойових дій та діяти під спонсорством іранського терористичного режиму. Армія оборони Ізраїлю не дозволить заподіяти шкоди ізраїльським цивільним особам.

