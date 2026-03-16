Ізраїль розпочав наземні операції проти терористів "Хезболли" на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю заявила 16 березня, що останніми днями війська 91-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану, спрямовані на посилення передової оборонної зони.
Головні тези:
- Армія оборони Ізраїлю розпочала наземні операції на півдні Лівану проти терористів Хезболли.
- Операція спрямована на посилення передової оборонної зони та ліквідацію терористичної інфраструктури в районі.
ЦАХАЛ проводить військову операцію на півдні Лівану
Ця діяльність є частиною ширших оборонних зусиль зі створення та посилення передової оборонної позиції, що включає демонтаж терористичної інфраструктури та ліквідацію терористів, що діють у цьому районі, з метою усунення загроз та створення додаткового рівня безпеки для жителів півночі Ізраїлю.
Водночас солдати Армії оборони Ізраїлю продовжують виконувати оборонні місії для захисту ізраїльських громад у Галілеї.
