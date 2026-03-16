Израиль начал наземные операции против террористов "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля заявила 16 марта, что в последние дни войска 91-й дивизии Армии обороны Израиля приступили к ограниченным и целенаправленным наземным операциям против ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана, направленных на усиление передовой оборонной зоны.

ЦАХАЛ проводит военную операцию на юге Ливана

Эта деятельность является частью более широких оборонных усилий по созданию и усилению передовой оборонной позиции, включающей демонтаж террористической инфраструктуры и ликвидацию действующих в этом районе террористов с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для северян Израиля.

До введения войск в этот район Армия обороны Израиля нанесла удары, используя как артиллерию, так и ВВС Израиля по многочисленным террористическим целям, чтобы смягчить угрозы в оперативной среде.

В то же время, солдаты Армии обороны Израиля продолжают выполнять оборонные миссии для защиты израильских общин в Галилее.