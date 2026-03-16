Израиль начал наземные операции против террористов "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля заявила 16 марта, что в последние дни войска 91-й дивизии Армии обороны Израиля приступили к ограниченным и целенаправленным наземным операциям против ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана, направленных на усиление передовой оборонной зоны.

Главные тезисы

  • Израильская армия начала целенаправленные наземные операции против 'Хезболлы' на юге Ливана с целью усилить передовую оборонную зону.
  • Операции направлены на ликвидацию террористической инфраструктуры и устранение угроз для безопасности граждан Израиля.

ЦАХАЛ проводит военную операцию на юге Ливана

Эта деятельность является частью более широких оборонных усилий по созданию и усилению передовой оборонной позиции, включающей демонтаж террористической инфраструктуры и ликвидацию действующих в этом районе террористов с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для северян Израиля.

До введения войск в этот район Армия обороны Израиля нанесла удары, используя как артиллерию, так и ВВС Израиля по многочисленным террористическим целям, чтобы смягчить угрозы в оперативной среде.

В то же время, солдаты Армии обороны Израиля продолжают выполнять оборонные миссии для защиты израильских общин в Галилее.

Армия обороны Израиля будет продолжать решительно действовать против террористической организации "Хезболла", решившей присоединиться к боевым действиям и действовать под спонсорством иранского террористического режима. Армия обороны Израиля не позволит причинить ущерб израильским гражданским лицам.

Больше по теме

Израиль готовится к масштабному вторжению в Ливан
Что известно о новых планах Израиля

