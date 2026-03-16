Израиль начал наземные операции против террористов "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля заявила 16 марта, что в последние дни войска 91-й дивизии Армии обороны Израиля приступили к ограниченным и целенаправленным наземным операциям против ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана, направленных на усиление передовой оборонной зоны.
Главные тезисы
- Израильская армия начала целенаправленные наземные операции против 'Хезболлы' на юге Ливана с целью усилить передовую оборонную зону.
- Операции направлены на ликвидацию террористической инфраструктуры и устранение угроз для безопасности граждан Израиля.
ЦАХАЛ проводит военную операцию на юге Ливана
Эта деятельность является частью более широких оборонных усилий по созданию и усилению передовой оборонной позиции, включающей демонтаж террористической инфраструктуры и ликвидацию действующих в этом районе террористов с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для северян Израиля.
В то же время, солдаты Армии обороны Израиля продолжают выполнять оборонные миссии для защиты израильских общин в Галилее.
