Віцепрезидент США Джей Ді Венс почав публічно стверджувати, що у спецслужбах України "є погані люди", що намагалися втрутитися і в американські, і в угорські вибори. Попри це, він не надав жодних доказів.
Головні тези:
- На переконання Венса, команда Орбана переможе на виборах в Угорщині.
- Він також додав, що вірить у завершення російсько-української війни.
Венс знову критикує Україну
Соратник Трампа почав вигадувати, що "в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на хід американських виборів, на угорські вибори".
Ба більше, поплічник Трамп почав запевняти, що в українській системі були люди, які проводили кампанію разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів у листопаді 2024 року.
На переконання Венса, Віктор Орбан дає відсіч українським спецслужбам.
Він також озвучив прогноз, що глава угорського уряду залишиться при владі після парламентських виборів 12 квітня.
