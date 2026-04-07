Віцепрезидент США Джей Ді Венс почав публічно стверджувати, що у спецслужбах України "є погані люди", що намагалися втрутитися і в американські, і в угорські вибори. Попри це, він не надав жодних доказів.

Венс знову критикує Україну

Соратник Трампа почав вигадувати, що "в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на хід американських виборів, на угорські вибори".

"їїЯ намагаюся нагадувати собі, що Україна, як і Сполучені Штати, є дуже складним місцем. Є хороші люди, і є погані люди. Є люди, які намагаються втручатися у вибори інших країн, і є люди, які просто кажуть: "Ми віримо у суверенітет для всіх, і саме це ми підтримуємо”. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Ба більше, поплічник Трамп почав запевняти, що в українській системі були люди, які проводили кампанію разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів у листопаді 2024 року.

На переконання Венса, Віктор Орбан дає відсіч українським спецслужбам.

Він також озвучив прогноз, що глава угорського уряду залишиться при владі після парламентських виборів 12 квітня.